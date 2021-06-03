В Ботаническом саду Сбер выложил тропинку из переработанного пластика

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В Самаре в Ботаническом саду появилась новая эколокация – тропинка, выложенная плиткой из переработанного пластика. Совместную акцию по сбору и переработке пластика провели Сбербанк и Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. Королева.

На протяжении 3 месяцев – с марта 2021 года, – сотрудники Сбербанка и студенты Самарского университета собирали и сортировали пластик: ПЭТ-бутылки, пленку, полиэтиленовые пакеты. Собранный и переработанный пластик стал основой для изготовления экоплитки из полимер-песчаного материала. Такая плитка имеет улучшенные характеристики: устойчивость к воздействию химикатов, кислот и масел, влагостойкость, экологичность. Срок службы такой плитки составляет до 30 лет.

Полученной после переработки пластика плиткой была вымощена тропинка в Ботаническом саду. Акция прошла в рамках подготовки Зеленого марафона, который пройдет 5 июня во Всемирный день окружающей среды.

Сергей Тютин, управляющий Самарским отделением Сбербанка:

"Возможность создавать новые экологичные пространства – это показатель отношения Сбера к экологии, уважение к своим клиентам и жителям региона. Появления экотропы в Ботаническом саду, безусловно, важно, но гораздо большее значение имеет тот факт, что студенты Самарского университета и наши сотрудники занимались раздельным сбором отходов, учились делать это правильно, отвечали себе на вопрос: зачем это необходимо. Самое важное в таком процессе – это осознанность, понимание важности ведения экологичного образа жизни. Именно такой подход позволяет менять отношение общества к родной планете".

Андрей Прокофьев, проректор Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П. Королева:

"Самарский университет готов поддержать инициативы, связанные с сохранением окружающей среды и бережным отношением к природе. Уверен, что эта акция Сбербанка и Самарского университета, несмотря на свою локальность, шаг к формированию определенной экологической культуры, в том числе в студенческой среде".

Данный проект является продолжением реализации ESG-стратегии Сбера. Напомним, ранее в городах Поволжья Сбер совместно с партнерами установил скамьи из переработанного пластика. В апреле в Самаре был открыт Общественный центр Сбера (ул. Вилоновская, 13), в котором каждый желающий может бесплатно провести свое экологическое или социальное мероприятия.

Фото из открытых источников