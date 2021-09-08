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Фестиваль "NAUKA 0+" приглашает самарцев в Ботанический сад
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Фестиваль "NAUKA 0+" приглашает самарцев в Ботанический сад

8 сентября 2021 11:48
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Фестиваль NAUKA 0+ приглашает самарцев в Ботанический сад

10 и 11 сентября в Ботаническом саду Самарского университета им. Королева пройдут мероприятия Всероссийского фестиваля «NAUKA 0+». Интерактивные выставки, живые лекции, викторины, арт-инсталляция, театральная импровизация и другие увлекательные научно-популярные мероприятия ждут участников. Вход свободный! Подробнее в группе фестиваля «ВКонтакте» – https://vk.com/festivalnauki63 

Фестивальные площадки работают в пятницу 10 сентября с 10:00 до 17:00 и в субботу 11 сентября с 10:00 до 15:00. Выбор – на любой вкус!

На экскурсии, организованной специально для гостей фестиваля сотрудниками Ботанического сада, можно будет подробно узнать о его истории, коллекциях, правилах поведения.

Хотите увидеть и даже погладить представителей фауны региона – посетите фестивальную площадку Самарского зоопарка. Желающие внести свой вклад в сохранение биоразнообразия Самарской области смогут принять участие в экологическом фотоконкурсе «Зимородок».

Поволжский государственный университет сервиса приглашает к участию в проекте «Город-сад?!». Задача – создать арт-объекты из промышленных материалов, опираясь на образы, навеянные природой.

Сразу несколько занимательных научно-познавательных площадок предложит вниманию участников организатор фестиваля, Самарский университет им. Королева.

Интерактивная выставка «По страницам Красной книги Самарской области» расскажет, какие растения и грибы нашего региона являются редкими и заслуживают особого, бережного отношения. Квест «Удивительная жизнь внутренних органов» познакомит участников с физиологией человека. Мероприятия проведут преподаватели и студенты биологического факультета Самарского университета.

Тематическая площадка «Как химики науку строили, или в поисках отрицательной массы» предоставит уникальную возможность испытать себя в роли алхимика, поэкспериментировать с чудесами химических реакций. Все опыты проводятся под строгим контролем экспертов!

Поучительные рассказы о древнегреческом и древнеримском праве, занимательные викторины и даже театральная импровизация ждут гостей площадки «Закон и античность», организованной юридическим факультетом.

В одном из шатров фестиваля разместится мобильная выставка «Планетарий Самарского университета». Загляните на научно-познавательную лекцию «Знакомство с Солнечной системой»!

Напомним, что в этом году Самара снова выбрана Центральной региональной площадкой Всероссийского фестиваля науки «NAUKA 0+». За девять лет истории фестиваля в регионе проведено порядка 1500 онлайн и офлайн научно-популярных мероприятий, общее число участников которых превысило 500 000 человек.

Организаторы фестиваля «NAUKA 0+» – Министерство науки и высшего образования РФ, МГУ имени М.В. Ломоносова, Российская академия наук, Правительство Самарской области, Самарский университет им. Королёва, «Точка кипения» Самарского университета, Совет ректоров вузов Самарской области.

Подробную программу фестивальных мероприятий 10 и 11 сентября можно увидеть здесь: https://vk.com/festivalnauki63 

Теги: ботанический сад Мероприятия наука фестиваль

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