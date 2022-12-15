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В банкоматах Сбера можно бесплатно вносить наличные на карты других банков

15 декабря 2022 09:54
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В банкоматах Сбера можно бесплатно вносить наличные на карты других банков

Теперь в банкоматах Сбера можно пополнять карты «Мир» любых российских банков. Сделать это можно, прислонив банковскую карту либо смартфон, к которому она привязана, к устройству. Комиссия за эту услугу не взимается.

Сегодня 90% наших банкоматов принимают наличные на карты «Мир» сторонних банков, а уже в следующем году эта функция заработает во всех банкоматах Сбера. Учитывая, что наша сеть устройств самообслуживания — крупнейшая в России, мы уверены, что такой сервис будет очень востребован.

Константин Подвальный, директор дивизиона «Управление сетью устройств самообслуживания» Сбербанка

Теги: СберБанк

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