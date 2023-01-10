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Уровень одобрения заявок на кредиты от частных клиентов банков в 2022 году составил 26%, что на 7 процентных пунктов ниже показателей прошлого года, говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ), передает ТАСС.

"По данным 4 тыс. кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в 2022 году банки одобрили 26% заявок на получение кредита от частных клиентов (в 2021 году этот показатель был на 7 процентных пунктов выше - 33%). Уровень одобрения кредитных заявок (approval rate) свидетельствует о низком аппетите к риску у банков и смене кредитного риск-профиля заявителей на получение кредита", - отмечается в сообщении.

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