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Укрепление рубля в последний месяц имеет не только положительные, но и негативные последствия, в первую очередь из-за того, что такая ситуация угрожает наполнению бюджета. Об этом в комментарии агентству «Прайм» рассказал аналитик «Финама» Андрей Маслов.

Он пояснил, что дорогая российская валюта упрощает импорт и сдерживает инфляцию, но при продаже валютной выручки в бюджет поступает меньше рублей, чем было бы при высокой стоимости доллара и евро. По мнению эксперта, текущий курс ниже 73 рублей за доллар выглядит опасным, особенно с учетом приближающегося времени выплат за налоговый период.

Причиной роста курса рубля Маслов назвал искаженный торговый баланс. Импорт в Россию резко ограничен введенными санкциями и проблемами с логистикой, а значит, спрос на валюту падает. В обстоятельствах, когда экспорт продолжается в сравнимых объемах, биржевой курс рубля не отражает его реальной стоимости.

В понедельник, 25 апреля, курс евро падал ниже 77 рублей, до рекордной отметки с июня 2020 года, сообщает Лента.