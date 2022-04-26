Укрепление рубля в последний месяц имеет не только положительные, но и негативные последствия

Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарская область находится в лидерах по количеству дополнительно выделенных средств на ремонт дорог.  
Самарская область получит из федерального бюджета дополнительно более 2 млрд рублей на ремонт дорог
На сегодняшний день члены молодежного правительства могут реализовать свои идеи в разных программах.
Состоялось первое заседание молодежного правительства Самарской области VI созыва
Он также сообщил, что "в связи с непрекращающимися попытками фальсификации правды об итогах Второй мировой войны устанавливались обстоятельства вновь выявленных преступлений против мирного населения".
Генеральный прокурор РФ Краснов предложил прописать ответственность за пропаганду символики экстремистов
При выполнении работ планируется также замена люков инженерных коммуникаций – они будут выставлены  в один уровень с покрытием проезжей части.
В Самаре продолжается укладка асфальтобетонного покрытия автодороги по улице Вилоновской
Юные жители города в игровой форме узнали основные правила поведения вблизи энергетических объектов.
Энергетики «Т Плюс» провели уроки энергобезопасности для школьников
Девушка госпитализирована.
В Самаре на улице Пушкина девушка-пешеход попала под колеса ВАЗ 2114
Нападавший покончил с собой.
В Ульяновской области вооруженный мужчина застрелил няню и двоих детей в детском саду
«Карта сокровищ» предполагает мультиплеерное соревнование между реальными игроками, побеждает тот, кто первым обнаружит все сундуки соперника.
Оператор билайн запускает новую игру «Карта сокровищ»: клиенты могут выиграть скидки на смартфоны, гаджеты и связь и другие ценные призы
Наверх
Самара  +23 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.36
-0.14
EUR 77.47
-2.55
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Сотрудники МЧС СО проводят уроки памяти, посвящённые ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС
В Самарском океанариуме отметили Всемирный день пингвина
Финал Самарского дивизиона системы юниор лиг КВН Самарской области
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Укрепление рубля в последний месяц имеет не только положительные, но и негативные последствия

26 апреля 2022 12:05
210
Укрепление рубля в последний месяц имеет не только положительные, но и негативные последствия

Укрепление рубля в последний месяц имеет не только положительные, но и негативные последствия, в первую очередь из-за того, что такая ситуация угрожает наполнению бюджета. Об этом в комментарии агентству «Прайм» рассказал аналитик «Финама» Андрей Маслов.

Он пояснил, что дорогая российская валюта упрощает импорт и сдерживает инфляцию, но при продаже валютной выручки в бюджет поступает меньше рублей, чем было бы при высокой стоимости доллара и евро. По мнению эксперта, текущий курс ниже 73 рублей за доллар выглядит опасным, особенно с учетом приближающегося времени выплат за налоговый период.

Причиной роста курса рубля Маслов назвал искаженный торговый баланс. Импорт в Россию резко ограничен введенными санкциями и проблемами с логистикой, а значит, спрос на валюту падает. В обстоятельствах, когда экспорт продолжается в сравнимых объемах, биржевой курс рубля не отражает его реальной стоимости.

В понедельник, 25 апреля, курс евро падал ниже 77 рублей, до рекордной отметки с июня 2020 года, сообщает Лента.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Консультант плюс
В центре внимания
С 18 по 24 апреля власти Самарской области отработали 1378 сообщений жителей в соцсетях
26 апреля 2022  13:25
С 18 по 24 апреля власти Самарской области отработали 1378 сообщений жителей в соцсетях
182
Волонтеры помогают самарцам голосовать за общественные территории-претенденты на благоустройство в 2023 году
26 апреля 2022  12:28
Волонтеры помогают самарцам голосовать за общественные территории-претенденты на благоустройство в 2023 году
303
Дмитрий Азаров потребовал от глав муниципалитетов усилить контроль за организацией ярмарок
26 апреля 2022  11:56
Дмитрий Азаров потребовал от глав муниципалитетов усилить контроль за организацией ярмарок
228
Самарская область дополнительно получит ещё 1,3 млрд рублей на поддержу рынка труда региона
26 апреля 2022  09:54
Самарская область дополнительно получит ещё 1,3 млрд рублей на поддержу рынка труда региона
262
25 апреля состоялось заседание Самарской Губдумы, на котором депутатам был представлен отчет о деятельности Правительства Самарской области за прошедший год.
25 апреля 2022  19:54
Дмитрий Азаров о работе Правительства в 2021 году: «Мы четко действовали в интересах жителей Самарской области»
507
Весь список