У России возникли проблемы в расчетах еще с одной страной

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В настоящее время наблюдаются проблемы в расчетах между российскими и монгольскими банками. О возникновении подобных трудностей из-за риска вторичных санкций западных стран заявил руководитель международной лаборатории исследования внешней торговли РАНХиГС (Президентской академии) Александр Кнобель. Его слова приводит ТАСС.

Монгольские финорганизации боятся обслуживать платежи из-за давления властей западных стран. Такие проблемы, по мнению аналитика, необходимо решать на двустороннем уровне. Трудности в проведении расчетов мешают росту товарооборота между Россией и Монголией.

Еще одной проблемой в торгово-экономических отношениях двух стран является высокий уровень загруженности железных дорог на восточном направлении. Кроме того, перевозить продукцию подобным способом за последнее время стало дороже из-за повышения транспортных тарифов, резюмировал Кнобель.