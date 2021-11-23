Цифровая дизайн-конференция SberDesign Conf состоится 12 декабря

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Сбер объявил о проведении первой цифровой дизайн-конференции SberDesign Conf, которая пройдет 12 декабря, сообщает издание «Газета.ру». С 28 ноября будет открыта регистрация для всех желающих, которая позволит подключиться к 15 сессиям по дисциплинам дизайна в разных отраслях.

Так, в сессии открытия под названием «Дизайн всего» примут участие старший вице-президент, директор Департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка Владислав Крейнин, научный руководитель Лаборатории нейронаук и поведения человека Сбера Андрей Курпатов, а также российский кинорежиссер, сценарист, продюсер и актер Клим Шипенко. По видеосвязи к ним присоединятся исполнительный вице-президент Сбербанка, CTO Сбера Давид Рафаловский и художник, промышленный дизайнер, создатель первых дизайнов Sony и Apple Росс Лавгроув.

«Первая цифровая дизайн-конференция Сбера, SberDesign Conf – это мероприятие для широкой публики. Мы понимаем, что мы все больше и больше становимся дизайнерской компанией. Наши клиенты уже оценивают нас как компанию с крутым дизайном, с продуктами в разных сферах – это и наши девайсы, и Сберпортал, Сбербокс, наши мобильные приложения, новый дизайн наших офисов. Все это вместе создает восприятие нас как дизайнерской компании», — отметил Влад Крейнин.