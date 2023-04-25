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Цены на вторичку перестали расти — Домклик Сбербанка

25 апреля 2023 15:42
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При этом количество предложений идёт на спад.

Аналитики сервиса Домклик от Сбера изучили, как в марте 2023 года изменилась стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке в 10 регионах, лидирующих по количеству ипотек.

Как показала статистика, в целом по России цены на вторичку в марте практически не изменились. Рост стоимости жилья составил всего около 1%, достигнув в среднем 79 тыс. рублей за квадратный метр.

Учитывая динамику цен вторичного жилья с ноября 2022 года, можно сделать вывод, что его стоимость стагнирует. При этом количество предложений идёт на спад. Если на начало марта 2023 года на витрине Домклик было размещено 696,5 тыс. объявлений, то на конец месяца — 678,8 тыс. (-2,5%). По мнению экспертов, главная причина этого кроется в достаточно высокой покупательской активности. О том, как в России укрепляется спрос на ипотеку, можно прочитать на сайте Домклик.

Вторичный рынок. Медианная стоимость кв. м. (отношение стоимости объекта недвижимости к его общей площади) по ипотечным сделкам (обозначена голубым) и по соответствующим объявлениям на момент начала сделки (обозначена зелёным). Изменение стоимости кв. м. (%) по отношению к стоимости в феврале 2023 года приведено у основания столбцов (снижение обозначено зелёным, повышение — красным). Медианная стоимость кв. м. определена для топ-10 регионов России по количеству выдач ипотеки в Сбере.

По данным Домклик, в столичных регионах цена квадратного метра по ипотечным сделкам на вторичке также осталась на уровне февраля. В Москве, Санкт-Петербурге и Московской области фиксируется изменение в пределах 1%.

При этом можно выделить несколько регионов, в которых стоимость вторичного жилья продолжает расти. Это Тюменская (+5%), Ростовская (+5%) и Челябинская области (+2%), а также Краснодарский край (+2%). По мнению аналитиков Домклик, рост цен в этих регионах объясняется уверенностью продавцов в стабильности покупательского спроса.

Теги: СберБанк

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