Центробанк сохранил макролимиты и макропруденциальные надбавки по потребкредитам

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Банк России сохранил значения макропруденциальных лимитов по потребительским кредитам и займам на третий квартал 2025 года, а также оставил неизменными показатели надбавок к коэффициентам финансового риска. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Отмечается, что доля выдаваемых потребительских кредитов с долговой нагрузкой выше 50% за два года снизилась с 61 до 24%.

При этом Центробанк обратил внимание на ухудшение качества обслуживания необеспеченных потребительских кредитов. Как отмечается в сообщении, среди выданных с начала этого года кредитов просрочка на более 30 дней на третий месяц с момента выдачи займа превысила 2,7%. Наибольший рост доли просрочки наблюдается у заемщиков с показателем долговой нагрузки более 50%, отмечает ЦБ.

В регуляторе также добавили, что макропруденциальные надбавки по корпоративному кредитованию не пересматривались, пишет Смотрим.