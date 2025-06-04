ЦБ выпустит памятную монету к 100-летию научно-технической разведки СВР России

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Банк России 3 июня 2025 года выпустит в обращение памятную серебряную монету, посвященную 100-летию научно-технической разведки СВР России. Номинал монеты - 3 рубля, говорится в сообщении регулятора.

Серебряная монета имеет форму круга диаметром 39 мм. Масса драгоценного металла в чистоте - 31,1 г, проба сплава - 925. Тираж монеты - 3 тыс. штук. Она изготовлена качеством "пруф". С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.

На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи "Российская Федерация", "Банк России", номинал монеты "3 рубля", дата "2025 г.", обозначение металла по периодической системе элементов Д. И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне монеты внутри стилизованных орбит атома схематично изображены военный корабль, истребитель, искусственный спутник Земли, атомная электростанция, микросхема, искусственный интеллект. В центре расположены малая эмблема СВР, а по окружности имеются надписи "Научно-техническая разведка СВР России" и "100 лет", разделенные изображениями лавровых ветвей. Все элементы художественного оформления выполнены в рельефе, центральная часть эмблемы - в цвете.

Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений, отмечается в сообщении ЦБ РФ, пишет ТАСС.

Фото: Официальный Telegram-канал Банка России