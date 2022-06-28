ЦБ в четверг представит модернизированную сторублевую банкноту

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Банк России в четверг презентует модернизированную 100-рублевую банкноту, сообщает регулятор.

"30 июня в 11:00 состоится презентация модернизированной 100-рублевой банкноты. В пресс-конференции примут участие заместитель председателя Банка России Сергей Белов и генеральный директор АО "Гознак" Аркадий Трачук", - говорится в сообщении.

ЦБ РФ запланировал в период 2022-2025 годов выпустить в обращение модернизированные банкноты. Так, 100 рублей будут выпущены в обращение в 2022 году, 1000 и 5000 рублей - в 2023 году, 500 рублей - в 2024 году и 10 и 50 рублей - в 2025 году. В апреле банки просили ЦБ отложить ввод новых банкнот из-за проблем с поставкой и технической поддержкой зарубежного оборудования, пишет РИА Новости.