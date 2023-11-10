ЦБ связал укрепление рубля с ростом продаж валютной выручки

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Объем чистых продаж иностранной валюты крупнейшими экспортерами по итогам октября составил 12,5 млрд долларов. Это стало одной из причин укрепления рубля, отмечают в Центробанке.

"В октябре впервые с начала года рубль значительно укрепился по итогам календарного месяца. Укрепление рубля произошло за счет увеличения объемов чистых продаж экспортной выручки при отсутствии покупок иностранной валюты Банком России в рамках бюджетного правила, а также на фоне повышения ключевой ставки до 15%", – говорится в обзоре рисков финансовых рынков Центробанка России.

Как уточняет регулятор, объем чистых продаж иностранной валюты крупнейшими экспортерами увеличился в октябре до 12,5 млрд долларов США. В сентябре и августе этот показатель составил 9,2 млрд долларов и 7,2 млрд долларов соответственно, пишет Смотрим.

Увеличение объема связано с указом президента РФ об обязательной продаже валютной выручки, отмечают в ЦБ. Также повлиял и рост цен на нефть в сентябре.

При этом, по данным ЦБ, россияне в октябре нарастили объем покупок валюты на бирже и через крупнейшие банки почти втрое. В целом за месяц граждане приобрели валюту на сумму 120,9 млрд рублей, в сентябре – на 40,7 млрд рублей. Почти весь объем покупок пришелся на доллары США и евро. Темпы роста покупок валюты ускорились во второй половине месяца, когда рубль начал укрепляться.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая ранее в Госдуме, подчеркнула: жесткая денежно-кредитная политика в стране уже дала первые результаты. Повышение ключевой ставки вернуло наличные в банки, ставки по депозитам стали более привлекательными для населения.