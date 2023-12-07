ЦБ РФ: банки получат рекордную прибыль по итогам года

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Прибыль российских банков обновит рекорд и достигнет 3,2-3,4 триллиона рублей по итогам года, сообщается в обзоре ЦБ РФ.

В январе-сентябре прибыль банков составила 2,7 триллиона рублей.

По предыдущей оценке ЦБ РФ, чистая прибыль российских банков в 2023 году вырастет до 1,9 млрд рублей с 203 млрд рублей за 2022 год.

Банки в России обновили рекорд прибыли по итогам 2021 года – 2,4 трлн рублей. Это на 42% больше предыдущего рекорда 2019 года.

Чистая прибыль банков РФ в благополучном 2019 году выросла в 1,7 раза до рекорда в 1,7 трлн рублей, а в 2020 году незначительно снизилась до 1,6 трлн рублей из-за роста отчислений в обязательные собственные резервы на время восстановления экономики, пишет Смотрим.