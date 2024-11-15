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ЦБ отозвал лицензию у российского банка

15 ноября 2024 10:00
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ЦБ отозвал лицензию у российского банка

Центробанк отозвал лицензию у ООО «Банк БКФ» из-за нарушения им федеральных законов, которые регулируют банковскую деятельность. Также организацией допускались нарушения в области финансирования терроризма и, в целом, банк хронически приносил убытки. 

«На протяжении длительного периода времени деятельность Банка характеризовалась низким качеством активов, неэффективностью бизнес-модели и хронической убыточностью, что приводило к снижению масштабов деятельности и сокращению капитала», — заявили в регуляторе. Отмечается, что ООО «Банк БКФ» нарушил законодательство в области противодействия отмывания финансов, полученных преступным путем, а также поддерживал терроризм, пишет Ура.ру.

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