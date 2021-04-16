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ЦБ отозвал лицензию у банка "Нейва"

16 апреля 2021 11:14
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ЦБ отозвал лицензию у банка Нейва"

Центробанк отозвал лицензию у уральского банка "Нейва", сообщается в заявлении на сайте регулятора. Мера начинает действовать с 16 апреля.

По информации Банка России, финансовая организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность и нормативные акты ЦБ. В связи с этим Центробанк применял в адрес "Нейвы" ограничения на осуществление отдельных банковских операций.

Кроме того, утверждается, что банк не раз нарушал требования законов в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, пишет РИА Новости.

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