ЦБ отозвал лицензию у банка "Нейва"

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Центробанк отозвал лицензию у уральского банка "Нейва", сообщается в заявлении на сайте регулятора. Мера начинает действовать с 16 апреля.

По информации Банка России, финансовая организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность и нормативные акты ЦБ. В связи с этим Центробанк применял в адрес "Нейвы" ограничения на осуществление отдельных банковских операций.

Кроме того, утверждается, что банк не раз нарушал требования законов в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, пишет РИА Новости.