ЦБ: банки и застройщики внедряют схему, несущую риски для покупателей жилья по ДДУ

Я нашел ошибку
Главные новости:
В этом году уже в четвертый раз состоится Всероссийское голосование за объекты благоустройства.
Жители губернии смогут проголосовать за благоустройство своих городов 15-17 марта
В этом году ему исполнился 31 год.
СОБР «Омега» Управления Росгвардии по Самарской области отмечает день образования отряда
В Самаре ночью -10, -12°С, днем -1, -3°С.
2 марта в Самарской области местами туман, изморозь, ночью до -16°С, днем до -5°С
Большинство работ пройдёт без отключения воды, но в некоторых случаях перекрыть водоснабжение на несколько часов всё же придётся.
«РКС-Самара» информируют жителей города о ремонтно-профилактических работах на неделю
Завершили Штаб прикладными мастер-классами от «РКС-Самара»: гости собирали мозаику из плитки, создавали деревянные фигурки и расписывали крышки от колодцев.
«РКС-Самара» провели годовой Штаб по благоустройству, которому в этом году исполнилось 10 лет
Самарскую область представляли 2 спортсменки, члены сборной команды региона по спорту ЛИН Софья Алешина и Мария Сафронова.
В Челябинске состоялись всероссийские соревнования по плаванию среди лиц с интеллектуальными нарушениями
Бронзовый призер «Кибердром.2023» - команда ОДК-Кузнецов вновь борется за победу во всероссийских соревнованиях по управлению беспилотниками.
Команда ОДК-Кузнецов успешно выступила в четвертьфинале соревнований «Кибердром.2024»
4 марта пройдёт Информационный марафон для студентов самарских ссузов. По окончании инфомарафона будет проведена жеребьёвка!
«Веснушка – 2024» идёт в регионе полным ходом
Наверх
Самара  -4 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.84
-1.03
EUR 98.54
-0.91
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Карелии прошло первенство России по спортивному туризму на лыжных дистанциях
Ветераны полиции и Российской Армии региона провели уроки мужества для школьников
Лауреаты Грушинских фестивалей выступят в гала-концерте Всероссийского слета бардовского движения на выставке «Россия»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Март 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

ЦБ: банки и застройщики внедряют схему, несущую риски для покупателей жилья по ДДУ

1 марта 2024 12:24
165
ЦБ: банки и застройщики внедряют схему, несущую риски для покупателей жилья по ДДУ

Банк России выявил новые схемы при покупке строящегося жилья, которые несут риски для покупателей.

Некоторые банки совместно с застройщиками предлагают гражданам при получении ипотеки подписать договоры долевого участия (ДДУ) в строительстве жилья. При этом часть денег граждане должны разместить не на эскроу-счетах, а на аккредитиве.

Банк получает дополнительный доход от денег на аккредитиве и предоставляет заемщику часть дохода в виде скидки по ипотечной ставке на этапе строительства жилья. Застройщик соглашается на эту схему, поскольку банк обеспечивает выдачу ипотеки и рост продаж жилья, пишет Смотрим.

Риски для граждан в этой схеме состоят в том, что эскроу-счет застрахован государством на 10 млн руб., а деньги на аккредитиве никак не застрахованы, отмечает ЦБ.

В случае отзыва лицензии у банка заемщик может лишиться денег на аккредитиве, остаться должником по ипотечному кредиту и потерять квартиру, поскольку ДДУ не полностью оплачен.

Кроме того, отмечены случаи, когда застройщики продают жилье на этапе строительства связанным с ними лицам, заключая ДДУ по цене в разы ниже рыночной, а полученные деньги размещают на эскроу-счетах. При переуступке (цессии) права на ДДУ новый заемщик платит за жилье по рыночной цене, но вместе с правами требования по ДДУ получает эскроу-счет, на котором размещены деньги лишь за первоначальную (заниженную) стоимость квартиры, а разница уходит продавцу, связанному с застройщиком, не попадая на эскроу-счет.

В этом случае заемщик несет риски при дефолте застройщика и может потерять деньги, уплаченные за квартиру. Речь идет о разнице между заплаченной при покупке реальной ценой и объемом денег на эскроу-счетах.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области назначен начальник Управления Росгвардии
1 марта 2024  13:51
В Самарской области назначен начальник Управления Росгвардии
166
В Самарской области семьи с детьми получают поддержку государства
1 марта 2024  13:14
В Самарской области семьи с детьми получают поддержку государства
153
Россиян в начале весны ждет короткая рабочая неделя
1 марта 2024  10:29
Россиян в начале весны ждет короткая рабочая неделя
199
Дмитрий Азаров подчеркнул: выступление Президента было очень содержательным — в нем невозможно выделить более или менее важные тезисы.  
29 февраля 2024  19:14
Дмитрий Азаров принял участие в церемонии оглашения Послания Президента к Федеральному Собранию
511
Обсудили вопросы контроля проектов и помощи участникам СВО.
29 февраля 2024  14:17
Дмитрий Азаров провел заседание Общественной палаты Самарской области
566
Весь список