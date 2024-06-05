«Тинькофф» переименовали в Т-банк

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«Тинькофф» провел ребрендинг и получил новое название Т-Банк, сообщили в пресс-службе финансовой организации, передает РБК..

Эмблема банка — желтого цвета, на ней написано новое название, в котором первая буква — на белом щите.

«Упрощение имени — логичный шаг и для сотрудников, и для клиентов. Мы давно ввели «Т» в обиход внутри компании, многие сервисы для команды уже давно называем в этой логике: Т-кухня, ТWork, T-Game и так далее. Также это органичный способ объединить все наши продукты и сервисы одной буквой, без лишних слов», — уточнили в финансовой организации.

Банк пообещал постепенно обновить названия продуктов, дизайн карт и внешний вид банкоматов, в связи с чем клиенты могут встречать старое название. «Все продукты и сервисы продолжат работать в обычном режиме. Вы можете и дальше пользоваться приложением, личным кабинетом и банковскими картами, специально перевыпускать их не нужно», — подчеркнули в пресс-службе.

Фото: tinkoff.ru/РБК