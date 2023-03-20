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СберСтрахование жизни выяснила, что самарцам нужно для счастья

20 марта 2023 13:36
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СберСтрахование жизни выяснила, что самарцам нужно для счастья

Три четверти жителей Самары чувствуют себя счастливыми, выяснила СберСтрахование жизни в преддверии Международного дня счастья. При этом 49% респондентов основой благополучия считают здоровье, а 64% встречаются с друзьями и близкими, чтобы чувствовать себя счастливее. Сумму накоплений, достаточную для полной жизни, самарцы оценили в 3,4 млн рублей, а размер ежемесячного дохода — в 113,7 тыс. рублей.

76% самарцев ощущают себя полностью или в основном счастливыми. Портрет по-настоящему счастливого человека горожане описали так: обладает крепким здоровьем (49%), поддерживает тёплые отношения с семьёй (36%), достиг материального благополучия и регулярно встречается с друзьями (по 19%). Ещё 16% включили в этот список личностную и профессиональную самореализацию, 9% — любимую работу или дело жизни, 5% — путешествия.

В списке повседневных занятий, которые делают респондентов из Самары счастливыми, оказались встречи с друзьями и близкими (64%), качественный сон (22%), волонтёрство и помощь другим людям (15%). Далее по популярности следуют спорт и прогулки на природе (9%), утренний кофе (7%), а также доходы от инвестиций и пополнение копилки (5%).

Чтобы жить полной жизнью, жителям Самары необходимо 3,4 млн рублей сбережений. По оценке респондентов, сегодня для комфортной жизни необходимо 113,7 тыс. рублей ежемесячного дохода.

Сергей Тютин, управляющий Самарским отделением Сбербанка:

«Самарцы не представляют счастья без здоровья. Это сказывается и на выборе финансовых инструментов. В 2022 году 4,3 тыс. жителей Самары заключили договор накопительного страхования жизни (НСЖ) в Сбере. НСЖ помогает не только копить, но и обеспечивает страховую защиту. Дополнительно можно подключить выплаты на случай травмы или диагностирования критического заболевания».

61% самарцев сообщил, что их уровень счастья могут снизить трудности со здоровьем. Почти 28% в качестве такой причины назвали отсутствие накоплений и недостаточный уровень дохода для комфортной жизни, а 17% переживают из-за трудностей на работе. Ещё 8% беспокоятся из-за отсутствия стабильности, 6% — из-за ссор с близкими и друзьями.

Исследование проводилось в марте 2023 года в 37 российских городах с населением свыше 500 тыс. человек методом телефонного опроса (CATI). В каждом городе опрошено не менее 350 респондентов по репрезентативной выборке.

Теги: СберБанк

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