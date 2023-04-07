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СберСтрахование жизни выплатила 3,7 млрд рублей по завершившимся договорам НСЖ с начала года

7 апреля 2023 11:18
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СберСтрахование жизни выплатила 3,7 млрд рублей по завершившимся договорам НСЖ с начала года

В январе-марте 2023 года СберСтрахование жизни выплатила 3,7 млрд рублей по завершившимся договорам накопительного страхования жизни (НСЖ). Это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество выплат достигло 6,35 тыс. Самую крупную выплату — 24 млн рублей — получила клиентка из Москвы. Именно столько за 10 лет она отложила на покупку семейного дома.

В пятёрке регионов по количеству выплат оказались Тамбовская область (12%), Московский регион (11%), Самарская область (7,3%), Удмуртская Республика (6%), а также Ханты-Мансийский автономный округ (5%). По объёмам выплат лидируют Московский регион (39%), Тульская область (12%) и Республика Алтай (4%).

Накопительное страхование жизни помогает соблюдать финансовую дисциплину и отложить необходимую сумму к определенному сроку. Среди популярных целей накоплений с помощью этого инструмента: покупка жилья, оплата высшего образования ребёнка или открытие собственного бизнеса. Пополнять НСЖ-копилку можно единовременно или регулярно. При этом на весь срок действия договора жизнь и здоровья клиента будут застрахованы. Если наступит неблагоприятное событие, компания осуществит страховую выплату или продолжит делать за клиента регулярные взносы (в зависимости от условий выбранной программы).

СберСтрахование жизни занимается накопительным страхованием жизни с 2012 года. На конец I квартала 2023 года в компании действовало свыше 520 тыс. договоров НСЖ. Помимо выплат по риску «Дожитие» СберСтрахование жизни также производит выплаты по страховым случаям.

Заключить договор НСЖ можно оформить в любом отделении Сбера, а также в мобильном приложении СберБанк Онлайн.

Теги: СберБанк

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