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СберКарта признана самой выгодной дебетовой картой для молодёжи

12 июля 2021 11:39
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СберКарта признана самой выгодной дебетовой картой для молодёжи

СберБанк получил премию Frank RG в номинации «Самая выгодная карта для молодёжи». Ею признана Молодежная СберКарта с выгодными условиями для клиентов в возрасте от 14 до 21 года.  По оценке Frank RG, при выборе дебетовой карты именно надёжность банка, удобство онлайн-управления своими финансами и стоимость обслуживания являются определяющими факторами — по этим показателям СберКарта и была признана лучшей.

Экспертное признание Молодёжной СберКарты как самой выгодной молодёжной карты очень важно для нас, ведь мы специально разрабатывали её под потребности молодёжи. Карта выполнена в особом дизайне, что отражает стремление молодых людей к самовыражению. Она бесплатна в обслуживании, если тратить по ней от 5 тысяч рублей в месяц, а при меньших тратах стоимость обслуживания составляет всего 40 рублей (для взрослых — 150 рублей). К тому же в самых актуальных для этого возраста категориях начисляются повышенные бонусы СберСпасибо. Мы продолжим развивать экосистему Сбера, предлагая всё больше возможностей для нового поколения, - Игорь Ковалёв, Директор дивизиона «Кошелек клиента» Сбербанка.

Теги: карта Сбербанка сбер СберБанк СберКарта

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