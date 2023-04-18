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СберБизнес представил новую главную страницу интернет-банкинга

18 апреля 2023 14:08
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В результате обновления главной страницы виджеты — мини-приложения с ключевыми показателями и операциями компании — стали информативнее и удобнее.

В апреле Сбер представил новую главную страницу веб-версии СберБизнес — интернет-банкинга для юридических лиц. Уже сейчас новый дизайн и функционал могут оценить 800 тыс. пользователей, а до конца года — все клиенты интернет-банка.

В результате обновления главной страницы виджеты — мини-приложения с ключевыми показателями и операциями компании — стали информативнее и удобнее. Они дают предпринимателям моментальный доступ к ключевым данным в удобном формате и помогают управлять бизнесом. В обновлённой версии их 9.

Мои счета. Этот виджет показывает все актуальные счета клиента со сводками об остатках и ограничениях от ФНС и ФССН в одном окне.

Мои дела. Контролирует все входящие и исходящие задачи клиента с учётом ограничений роли пользователя в СберБизнес. Виджет объединяет такие актуальные дела организации, как срочные системные сообщения банков, события кредитного мониторинга, налоговые задачи и другие. В новой версии также отображаются списки платежей на подпись и отправку — эта функция поможет предпринимателям избегать просрочек.

Моя аналитика. Объединяет движение средств и текущую ситуацию бизнеса в разрезе отраслевых решений. Адаптированный графический виджет содержит сводную информацию о ежедневных поступлениях и списаниях по счетам и даёт доступ к расширенным аналитическим показателям «Транспорт», «Эквайринг», «Недвижимость» и SberCRM.

Мой розничный бизнес. Отвечает на основные вопросы владельца розничного магазина по статистике продаж, отображает выручку и средний чек за прошлый месяц. Из виджета можно перейти к подробной аналитике по магазинам или воспользоваться сервисом по подбору локации от платформы Bestplace — партнёра банка.

Объекты недвижимости. Объединяет информацию по добавленным в систему объектам недвижимости. Например, клиент может узнать, сколько времени осталось до конца аренды, выяснить вид недвижимости и её расположение, перейти к размещению объекта на Домклик или других площадках, а также отредактировать сведения (кнопка «Изменить данные»).

Мои операции. Широкий набор фильтров позволяет выделить параметры операций, о ходе которых предприниматель хочет быть в курсе в первую очередь. Сортировать можно по дате операции, её типу и контрагенту. При переходе на расширенный список по кнопке «Все операции» появляется фильтрация по типу документа.

Мои документы. Объединяет все финансовые документы за день и даёт сводку по их статусам. Пользователь может сразу выбрать документ в определённом статусе и перейти на страницу с предзаполненными фильтрами.

Оптовая торговля. В этом виджете отображается воронка продаж по циклу сделок. Из него клиент может перейти в раздел с расширенным отчётом и на основании этой информации оперативно принимать решения. При этом любые данные в виджет-боксе доступны только организациям, которые используют решение «SberCRM для оптовой торговли».

Расчёты по заказам. Графический виджет для транспортной сферы показывает статусы расчётов по логистическим заказам. В зависимости от статуса («Просроченные», «Поступило платежей», «План по оплате») клиент может оценить дебиторскую задолженность по заказам на грузоперевозку.

Анна Лоевская, директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка:

«Главная страница интернет-банка — это витрина банка для юрлиц. Именно с неё корпоративный пользователь начинает взаимодействие со Сбером. Поэтому её удобство, эффективность, простота и скорость работы, возможность персонализации очень важны. Мы изучили потребности наших пользователей и точечно реорганизовали главную страницу СберБизнес, которая упрощает работу с банком и отвечает индивидуальным запросам наших клиентов».

Кроме того, в новой версии главной страницы доступны две динамические колонки вместо одной, а каждый виджет можно скрыть. Так что сейчас клиенты могут быстро настраивать рабочее пространство и получать ещё больше актуальной информации. А ленты с событиями, курсами валют и банковскими предложениями больше не отвлекают клиента от приоритетных для него задач.

СберБизнес — цифровой корпоративный интернет-банкинг Сбера, которым пользуются более 2 млн юрлиц. Это стабильный, быстрый и надёжный инструмент предпринимателей в ежедневных делах.

SberCRM — веб-приложение интернет-банкинга, которое автоматизирует управление взаимоотношениями с клиентами.

 

Фото:   пресс-служба Сбера

Теги: СберБанк

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