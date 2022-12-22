Сбербанк ждет снижения цен на жилье в России

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Сбербанк ожидает, что продление программы льготной ипотеки позволит сохранить спрос на новостройки, и цены на жилье в России продолжат снижаться, заявил зампред правления кредитной организации Анатолий Попов в интервью РИА Новости.

"Новая конфигурация льготной программы на новостройки позволит сохранить спрос на первичное жилье, так что возможна некоторая корректировка цен... Они продолжат снижаться", - сказал Попов.

При этом зампред правления Сбербанка отметил, что важно разделять стоимость жилья с ипотекой и без.

Напомним, что Президент России Владимир Путин на прошлой неделе озвучил новые параметры льготной ипотеки. Она будет продлена до 1 июля 2024 года.

РИА Новости / Нина Зотина