Сбербанк выдал малому бизнесу Крыма более 230 миллионов рублей в кредит

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Более 400 предпринимателей, ведущих свой бизнес в Республике Крым, открыли расчетный счет в Сбербанке с момента начала обслуживания банком юридических лиц на полуострове. За это же время компании малого и микробизнеса в Крыму получили кредиты на сумму свыше 230 млн рублей.

В целях повышения доступности кредитования для предпринимателей Крыма Сбербанк и Крымский гарантийный фонд заключили соглашение о предоставлении фондом своего поручительства по кредитным сделкам жителям Республики.

Анатолий Попов, заместитель председателя Правления Сбербанка:

«Чтобы помочь развитию бизнеса на полуострове, Сбербанк находит новых партнеров. Крымский гарантийный фонд может выдать предпринимателю поручительство в размере до 70% от объёма финансирования в сумме до 50 млн рублей на заёмщика. В результате предприятие получит кредит, даже если у него не хватает залога. Так что подписанное нами соглашение ― важный драйвер развития экономики региона».

На сегодняшний день более 3,5 тыс. владельцев бизнеса и организаций Севастополя и Республики Крым уже обслуживаются в Сбербанке. В системе интернет-банкинга СберБизнес корпоративные клиенты могут самостоятельно рассчитать свой кредитный потенциал и подать заявку на кредит.

Фото: Freepik