Китайская BYD заняла первое место в мире по продажам электромобилей в 2025 году

BYD смогла продать в 2025 году 4,6 млн авто, из них 2,26 млн — электромобили, что сделало её крупнейшим производителем электромобилей в мире, сообщает iphones.ru со ссылкой на Bloomberg.

Tesla, главный конкурент BYD, продала в прошлом году 1,63 млн электромобилей. Это на 9% меньше, чем 1,79 млн машин в 2024 году. Интересно, что за весь 2025 год компания продала только 50 тысяч Cybertruck, Model S и X.

Продажи Tesla упали в Китае и Европе из-за усиления конкуренции со стороны китайских компаний. В США у Tesla тоже снизились продажи после того, как Дональд Трамп отменил налоговую льготу в размере $7500 на покупку электромобилей.

Bloomberg отмечает, что несмотря на хорошую динамику, темпы роста продаж BYD замедляются. Это связано с жёсткой конкуренцией со стороны других китайских производителей, таких как Geely и Xiaomi.

Фото: freepik.com