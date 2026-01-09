«Полицейский Дед Мороз»: в Новокуйбышевске полицейские навестили воспитанников школы–интерната

В Новокуйбышевске в рамках Всероссийской акции МВД «Полицейский Дед Мороз» начальник Отдела полковник полиции Сергей Линьков и руководитель городской Госавтоинспекции майор полиции Ильдар Бахитов навестили воспитанников школы–интерната.

Полицейские создали в учреждении настоящую атмосферу новогоднего волшебства. Гости поздравили ребят с праздниками, пожелав крепкого здоровья, счастья, исполнения заветных желаний, и вручили в подарок телевизор, а также напомнили детям о правилах безопасного поведения. Особое внимание сотрудники полиции уделили тому, чтобы каждый ребёнок почувствовал заботу и внимание: в неформальной обстановке они пообщались с ребятами, выслушали их рассказы и ответили на многочисленные вопросы.

Воспитанники, в свою очередь, не скрывали радость от общения с полицейскими и продемонстрировали гостям свои таланты: читая стихи и исполняя танцевальные номера.

Директор школы-интерната Елена Попова искренне поблагодарила сотрудников полиции за внимание, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО