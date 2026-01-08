Я нашел ошибку
Главные новости:
Детям зимой нужно обязательно есть цитрусовые, морковь и орехи.
Врач назвала пять лучших продуктов для здоровья детей зимой
Всего у Фонда «Сколково» действуют 26 региональных операторов в разных субъектах РФ.
«Жигулевская долина» - в ТОП-3 региональных операторов «Сколково»
Почему загрузка судов ограничена 70%?
В минтрансе СО рассказали почему на переправе в Рождествено работает только три судна
В течение двух игровых дней соревновались 36 команд из 27 регионов страны.
Сборная врачей Самарской области приняла участие в Чемпионате России по мини-футболу
В 2026 году вопрос «покупать или снимать» превращается в вопрос о доступности дешевых денег, считают эксперты.
По расчетам аналитиков, аренда квартиры будет вдвое дешевле покупки новостройки в 2026 году
Автомобилистов просят парковать транспортные средства исключительно в местах, разрешенных дорожными знаками.
В ночь с 8 на 9 января в Самаре проведут контрольную расчистку дорог и вывоз снега
Кластер объединил творческих людей из различных сфер: искусства, дизайна, технологий и предпринимательства.
Креативный кластер "ВМесте" открыли в Сызрани 
В Усадьбе Деда Мороза 9 января, ребят поздравит морозный гость из Беларуси, 10 января – якутский хранитель холода, а 11 января – татарский зимний волшебник.
На площади Куйбышева зимние волшебники из Беларуси, Якутии и Татарстана поздравят юных самарцев
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.23
0.78
EUR 92.09
0.61
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В «ЗИМ Галерее» исполнят рождественские песни со всего мира
В «ЗИМ Галерее» в Самаре пройдет экскурсия Дарьи Волковой по выставке «Вечеринка»
В Самаре в "Заварке" пройдет медиаторский тур по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

«Жигулевская долина» - в ТОП-3 региональных операторов «Сколково»

190
Всего у Фонда «Сколково» действуют 26 региональных операторов в разных субъектах РФ.

Технопарк в сфере высоких технологий «Жигулёвская долина» вошел в число лучших региональных операторов Фонда «Сколково» по итогам 2025 года, заняв третье место. 

Фонд «Сколково» оценивает региональных операторов по комплексу показателей: выполнение показателей по количеству резидентов Сколково в регионе, их выручке, среднесписочной численности сотрудников, а также количество привлеченных инвестиций, проведенных мероприятий и  реализованных проектов и т.п.

«Наша команда во главе с губернатором Вячеславом Андреевичем Федорищевым создает все необходимые условия для развития инновационных стартапов, для укрепления позиций технологических компаний,  для разработки и вывода на рынок их уникальных продуктов. И мы делаем это в партнерстве с федеральными институтами развития, привлекая их возможности и активно участвуя в их программах. Спасибо команде технопарка за слаженную работу, а коллегам из Фонда «Сколково» - за высокую оценку и поддержку наших проектов», – акцентировал врио заместителя председателя правительства - министра экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк. 

Сегодня участниками Фонда «Сколково», закрепленными за технопарком Жигулевская долина, являются 69 компаний, из которых 33 также являются резидентами технопарка. 

Всего у Фонда «Сколково» действуют 26 региональных операторов в разных субъектах РФ. «Жигулёвская долина» получила этот статус в 2018 году и в последние годы постоянно входит в ТОП-3 регоператоров. 

«Технопарк «Жигулевская долина» является региональным оператором «Сколково» с 2018 года и уже не первый год занимает лидирующие строчки в нашем рейтинге. Высокие достижения – результат сплоченной работы профессионалов, а также технологических компаний, университетов, экосистемы Фонда «Сколково». Мы очень ценим сотрудничество с таким надежным партнером и с нетерпением ждем реализации новых проектов в 2026 году для развития инновационной экосистемы в Самарской области», - подчеркнул Юрий Сибирский, директор департамента регионального развития Фонда "Сколково". 

Статус резидента «Сколково» дает инноваторам возможность на налоговые и таможенные льготы, возмещение инвестиций бизнес-ангелам, грантовое финансирование, содействие в коммерциализации, выход на международные рынки, менторские программы, акселерационные программы в России и за рубежом.

«Для нас это не просто цифры, а оценка многолетней работы всей экосистемы "Жигулёвская долина". Многие наши практики по развитию технологического предпринимательства стали лучшими в России, - отметил директор технопарка «Жигулевская долина» Александр Сергиенко.  - Правительство региона с большим вниманием относится к запросам технологических стартапов региона, а "Жигулёвская долина" представляет в регионе все наиболее важные федеральные институты поддержки технологического развития и инноваций. Эта совместная работа и формирует высокие оценки федеральных рейтингов, объективно подтверждая лидерские позиции Самарской области».

Комфортные условия для ведения бизнеса в регионе создаются в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

 

Фото:   пресс-служба технопарка «Жигулевская долина»

Теги: Тольятти

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В 2025 году в Самарской области завершено 26 крупных инвестиционных проектов.
08 января 2026, 13:32
Флагманы инвестиционного роста: ключевые площадки Самарской области показали результат
В 2025 году в Самарской области завершено 26 крупных инвестиционных проектов. Экономика
304
В 2026 году в нашем регионе уже появились на свет 200 малышей: 91 мальчик и 109 девочек.
07 января 2026, 17:54
Из роддома Тольятти выписали первую в этом году новорождённую девочку в Самарской области
В 2026 году в нашем регионе уже появились на свет 200 малышей: 91 мальчик и 109 девочек. Общество
598
Депутат фракции «Единая Россия» в тольяттинской городской думе Денис Радченко доставил гуманитарный груз бойцам в новые регионы.
07 января 2026, 09:41
Десант заботы: гуманитарная помощь от жителей Тольятти доставлена бойцам в новые регионы
Депутат фракции «Единая Россия» в тольяттинской городской думе Денис Радченко доставил гуманитарный груз бойцам в новые регионы. Политика
666
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Губернатор призвал муниципалитеты направить основной фокус внимания на уборку тротуаров, дворов, остановок и подходов к соцобъектам.
5 января 2026  19:12
Вячеслав Федорищев провел заседание штаба по жизнеобеспечению Самарской области в праздники
979
Введено продление ограничений движения на федеральных дорогах в Самарской области
4 января 2026  12:36
Введено продление ограничений движения на федеральных дорогах в Самарской области
772
На трассе Р-241 в Самарской области ведено временное ограничение движения
4 января 2026  12:24
На трассе Р-241 в Самарской области ведено временное ограничение движения
733
В центре Самары вернули прежнюю схему движения автобусов.
2 января 2026  13:28
В центре Самары вернули прежнюю схему движения автобусов
968
С Новым 2026 годом!
31 декабря 2025  23:59
С Новым 2026 годом!
907
Весь список