Главные новости:
Детям зимой нужно обязательно есть цитрусовые, морковь и орехи.
Врач назвала пять лучших продуктов для здоровья детей зимой
Всего у Фонда «Сколково» действуют 26 региональных операторов в разных субъектах РФ.
«Жигулевская долина» - в ТОП-3 региональных операторов «Сколково»
Почему загрузка судов ограничена 70%?
В минтрансе СО рассказали почему на переправе в Рождествено работает только три судна
В течение двух игровых дней соревновались 36 команд из 27 регионов страны.
Сборная врачей Самарской области приняла участие в Чемпионате России по мини-футболу
В 2026 году вопрос «покупать или снимать» превращается в вопрос о доступности дешевых денег, считают эксперты.
По расчетам аналитиков, аренда квартиры будет вдвое дешевле покупки новостройки в 2026 году
Автомобилистов просят парковать транспортные средства исключительно в местах, разрешенных дорожными знаками.
В ночь с 8 на 9 января в Самаре проведут контрольную расчистку дорог и вывоз снега
Кластер объединил творческих людей из различных сфер: искусства, дизайна, технологий и предпринимательства.
Креативный кластер "ВМесте" открыли в Сызрани 
В Усадьбе Деда Мороза 9 января, ребят поздравит морозный гость из Беларуси, 10 января – якутский хранитель холода, а 11 января – татарский зимний волшебник.
На площади Куйбышева зимние волшебники из Беларуси, Якутии и Татарстана поздравят юных самарцев
По расчетам аналитиков, аренда квартиры будет вдвое дешевле покупки новостройки в 2026 году

195
В 2026 году вопрос «покупать или снимать» превращается в вопрос о доступности дешевых денег, считают эксперты.

Цены на аренду квартир в России вырастут на 7–17% в течение 2026 года. Такой прогноз «Газете.Ru» дали эксперты по недвижимости и экономисты. Но даже с этим ростом снимать квартиру окажется выгоднее, чем покупать ее в условиях высоких ипотечных ставок. По расчетам аналитиков, аренда жилья будет в 2,1 раза дешевле покупки новой квартиры и в 1,8 раза дешевле покупки вторичной квартиры.

Первичное и вторичное жилье в 2026 году будет дорожать практически во всех субъектах России как минимум на уровне инфляции. Причины — постепенное снижение ключевой ставки и, как следствие, оживление спроса на рыночную ипотеку, переход вкладчиков из депозитов в недвижимость и рост себестоимости новостроек после повышения налога на добавленную стоимость (НДС).

При этом арендные ставки в 2026 году, по-видимому, будут расти медленнее, чем в последние два года. Многие клиенты будут принимать решение именно о покупке собственного жилья, так что доля «вакансий» на рынке съемного жилья повысится.

По прогнозу главного аналитика «Циан» Алексея Попова, стоимость съемных квартир в течение сезона высокого спроса (в июле – сентябре) повысится на 15–17%. В годовом выражении расценки вырастут на уровне инфляции (+7–8%), уточнил эксперт. Он пояснил, что это объясняется сохраняющимся трендом на рост предложения съемного жилья, снижением темпов роста зарплат россиян, увеличением числа сделок по покупке квартир (часть арендаторов станут собственниками).

«При сегодняшних ставках по ипотеке расчетный разрыв между платежом банку и арендодателю составляет 2,8 раза в новостройках и 2,5 раза — на вторичке. Снижение ипотечных ставок до 14% (исходя из базовых прогнозов ЦБ по ставке и наших прогнозов по динамике цен) уменьшит этот разрыв до 2,1 и 1,8 раза.Таким образом, и в следующем году в «среднем» случае будет выгоднее снимать жилье», — подчеркнул главный аналитик «Циан» Алексей Попов.

В 2026 году вопрос «покупать или снимать» превращается в вопрос о доступности дешевых денег, считают эксперты. Если у человека есть возможность получить льготную ипотеку под 2–6%, покупка становится экономически оправданным решением: платеж сопоставим с арендой, а капитал постепенно переходит в собственность.

При рыночной ипотечной ставке (20%) рынок недвижимости перестает быть инструментом накопления капитала и становится инструментом долговой нагрузки. В такой ситуации аренда выигрывает, особенно если планы на горизонте два – четыре года неопределенны.

Главная переменная 2026 года — не цена квадратного метра, а цена денег. Выбор между арендой и ипотекой — это выбор между гибкостью и долговой нагрузкой. Пока рыночные ставки остаются высокими, аренда объективно дешевле и безопаснее.

 

Фото:  pxhere.com

