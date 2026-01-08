По расчетам аналитиков, аренда квартиры будет вдвое дешевле покупки новостройки в 2026 году

Цены на аренду квартир в России вырастут на 7–17% в течение 2026 года. Такой прогноз «Газете.Ru» дали эксперты по недвижимости и экономисты. Но даже с этим ростом снимать квартиру окажется выгоднее, чем покупать ее в условиях высоких ипотечных ставок. По расчетам аналитиков, аренда жилья будет в 2,1 раза дешевле покупки новой квартиры и в 1,8 раза дешевле покупки вторичной квартиры.

Первичное и вторичное жилье в 2026 году будет дорожать практически во всех субъектах России как минимум на уровне инфляции. Причины — постепенное снижение ключевой ставки и, как следствие, оживление спроса на рыночную ипотеку, переход вкладчиков из депозитов в недвижимость и рост себестоимости новостроек после повышения налога на добавленную стоимость (НДС).

При этом арендные ставки в 2026 году, по-видимому, будут расти медленнее, чем в последние два года. Многие клиенты будут принимать решение именно о покупке собственного жилья, так что доля «вакансий» на рынке съемного жилья повысится.

По прогнозу главного аналитика «Циан» Алексея Попова, стоимость съемных квартир в течение сезона высокого спроса (в июле – сентябре) повысится на 15–17%. В годовом выражении расценки вырастут на уровне инфляции (+7–8%), уточнил эксперт. Он пояснил, что это объясняется сохраняющимся трендом на рост предложения съемного жилья, снижением темпов роста зарплат россиян, увеличением числа сделок по покупке квартир (часть арендаторов станут собственниками).

«При сегодняшних ставках по ипотеке расчетный разрыв между платежом банку и арендодателю составляет 2,8 раза в новостройках и 2,5 раза — на вторичке. Снижение ипотечных ставок до 14% (исходя из базовых прогнозов ЦБ по ставке и наших прогнозов по динамике цен) уменьшит этот разрыв до 2,1 и 1,8 раза.Таким образом, и в следующем году в «среднем» случае будет выгоднее снимать жилье», — подчеркнул главный аналитик «Циан» Алексей Попов.

В 2026 году вопрос «покупать или снимать» превращается в вопрос о доступности дешевых денег, считают эксперты. Если у человека есть возможность получить льготную ипотеку под 2–6%, покупка становится экономически оправданным решением: платеж сопоставим с арендой, а капитал постепенно переходит в собственность.

При рыночной ипотечной ставке (20%) рынок недвижимости перестает быть инструментом накопления капитала и становится инструментом долговой нагрузки. В такой ситуации аренда выигрывает, особенно если планы на горизонте два – четыре года неопределенны.

Главная переменная 2026 года — не цена квадратного метра, а цена денег. Выбор между арендой и ипотекой — это выбор между гибкостью и долговой нагрузкой. Пока рыночные ставки остаются высокими, аренда объективно дешевле и безопаснее.

Фото: pxhere.com