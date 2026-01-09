Я нашел ошибку
В губернии проходит День адаптивных видов спорта

237
Это физкультурное мероприятие, на котором лица с ограниченными возможностями здоровья, в том числе ветераны СВО, могут познакомиться с разными видами и выбрать тот, что по душе.

Одним из главных событий 2025 года в области физической культуры и спорта стало проведение в Самаре XIII международного спортивного форума «Россия — спортивная держава», который оставил после себя значительное наследие. Это отметил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев во время подведения основных итогов социально-экономического развития Самарской области в 2025 году.

Одной из центральных тем международного форума стало развитие адаптивного спорта. В Самаре в дни форума состоялись три физкультурно-спортивных мероприятия по адаптивным видам спорта: «Кубок защитников Отечества» по плаванию с участием более 100 ветеранов боевых действий и участников СВО, 3-й круг чемпионата России по следж-хоккею в дивизионе «Лига героев» - Кубок «Герои нашего времени» среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата с участием 8 команд и соревнования по фиджитал спорту «Кубок Победы. Волга» в восьми дисциплинах с участием 100 ветеранов СВО и других боевых действий.

Также в ходе форума «Россия — спортивная держава» был презентован первый региональный демонстрационно-просветительский центр по адаптивному спорту, созданный при поддержке Паралимпийского комитета России. На его площадке представлено более 30 дисциплин адаптивного спорта и размещено порядка 300 единиц спортивного оборудования и инвентаря. Центр разместится в Самаре на территории стадиона «Солидарность Самара Арена» и будет открыт в первые месяцы 2026 года.

Пропаганда адаптивного спорта и вовлечение населения с инвалидностью в занятия адаптивной физкультурой с целью физической реабилитации и социальной адаптации инвалидов остаются одним из приоритетных направлений в работе областного правительства.

В дни новогодних праздников Центр адаптивной физической культуры и адаптивного спорта (ЦАФКАС) министерства спорта Самарской области проводит День адаптивного спорта — массовое физкультурное мероприятие, на котором лица с ограниченными возможностями здоровья, в том числе ветераны специальной военной операции, могут познакомиться с разными видами и выбрать тот, что по душе.

Мероприятие проходит в течение дня 9 января на базе самарского спортивного комплекса «Маяк».

Специалисты ЦАФКАС, тренеры, судьи по видам спорта и члены сборных команд Самарской области знакомят участников с адативными настольным теннисом, керлингом, дартсом, шашками и волейболом сидя.
Участниками Дня адаптивных видов спорта стали около 100 жителей из разных городов и районов Самарской области с инвалидностью, как дети, так и взрослые. В рамках фестиваля участники сначала могут попробовать себя в разных видах спорта, а затем выбрать одну дисциплину и побороться за медали соревнований.

- Мы регулярно проводим различные мероприятия: областные и межрегиональные соревнования, паралимпийские уроки, фестивали адаптивного спорта, Кубок защитников Отечества. Прошлый год был насыщен такими мероприятиями, уверен, что и 2026 год станет насыщенным и даст новый импульс для развития адаптивного спорта, для того, чтобы показать, что это самое эффективное средство реабилитации и социализации ветеранов боевых действий и лиц с инвалидностью, - отметил первый заместитель министра спорта Самарской области Алексей Черняев.

Самарская область является одним из регионов-лидеров по развитию адаптивного спорта. В нашем регионе впервые были созданы сразу две команды по следж-хоккею из ветеранов СВО при профессиональных хоккейных клубах «Лада» и ЦСК ВВС, с начала 2024 года фуункционирует ЦАФКАС, работающий в сотрудничестве с госфондом «Защитники Отечества». В Самарской области ежегодно проводятся соревнования всероссийского уровня по следж-хоккею и адаптивному футболу. Активно развиваются спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, спорт лиц с интеллектуальными нарушениями, спорт слепых и спорт глухих. В 2025 году спортсмены Самарской области стали победителями и призерами Сурдлимпийских игр.

 

Фото: минспорта СО

 

Теги: Самара

