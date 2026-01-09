В Красноярском районе на автодороге Lada Granta на встречной полосе столкнулась с большегрузом

Полицейские работают на месте ДТП в Красноярском районе. По предварительным данным сотрудников Госавтоинспекции, 9 января 2026 года на 377 км а/д «Казань — Буинск — Ульяновск» произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля Lada Granta выехал на полосу встречного движения (в месте, где это разрешено ПДД РФ) и столкнулся с большегрузом.

На месте ДТП скончались два пассажира легкового автомобиля, водитель и ещё один пассажир доставлены в больницу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. На место происшествия выехало руководство территориального отдела полиции и следственно-оперативная группа, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО