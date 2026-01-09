Я нашел ошибку
Главные новости:
Около 300 любителей спорта и активного образа жизни выбрали сегодня провести время с пользой для здоровья и получить заряд бодрости.
На базе спортивной школы «Чайка» прошел День биатлона
На место происшествия выехало руководство территориального отдела полиции и следственно-оперативная группа.
На улице Бакинской в Самаре столкнулись две иномарки, погиб один из водителей
Работы ведутся в основном закрытым способом через заводные котлованы, раскопок при таких работах меньше.
 Иван Носков проверил, как ведется ремонт сетей водоснабжения в 5 районах Самары
Мужчина понял, что стал жертвой мошенника и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.
Самарец откликнулся на предложение о дополнительном заработке и отдал мошенникам 8 000 000 рублей
Правила, которые помогут сделать ваши поездки безопасными и комфортными для всех.
Самарцам рассказали, как минимизировать опасность и избежать ДТП зимой
Адреса возможных отключений холодной воды.
«РКС-Самара»: сегодня, 9 января, запланированы ремонтные работы 
С 15 января 2026 года левый поворот на ул Соколова с ул Ново-Садовая запрещен. Движение только прямо.
На пересечении улиц Ново-Садовой и Соколова в Самаре оптимизируют движение
Это физкультурное мероприятие, на котором лица с ограниченными возможностями здоровья, в том числе ветераны СВО, могут познакомиться с разными видами и выбрать тот, что по душе.
В губернии проходит День адаптивных видов спорта
Мероприятия
В «ЗИМ Галерее» исполнят рождественские песни со всего мира
В «ЗИМ Галерее» в Самаре пройдет экскурсия Дарьи Волковой по выставке «Вечеринка»
В Самаре в "Заварке" пройдет медиаторский тур по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
Весь список
«РКС-Самара»: сегодня, 9 января, запланированы ремонтные работы 

223
Адреса возможных отключений холодной воды.

Сегодня, 9 января, запланированы ремонтные работы по адресам:

ул. Мичурина, 132 
предположительно без отключения потребителей

ул. Братьев Коростелевых, 2 
Без ХВС: ул. Братьев Коростелевых, 2, 4, 6, 8, 10

Московское шоссе, 27а 
Без ХВС: ул. Авроры, 207, 207а, 209к1, 209, 211а; Московское шоссе, 21, 23, 25а, 27а, 27е, 27д

ул. Свободы, 2 
предположительно без отключения потребителей

ул. Южный проезд, 110 
Без ХВС: Южный пр., 104-120; 458-490

По этим и близлежащим адресам возможны отключения холодной воды. В течение дня адреса могут меняться.

Если адреса нет в списке, сначала нужно обращаться в УК - это могут быть внутренние работы в подвале, у соседей.

Ведется работа на канализационной линии ул. Рыльская, 9.

 

 

Теги: РКС-Самара Самара

