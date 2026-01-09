«РКС-Самара»: сегодня, 9 января, запланированы ремонтные работы 

Сегодня, 9 января, запланированы ремонтные работы по адресам:

ул. Мичурина, 132

предположительно без отключения потребителей

ул. Братьев Коростелевых, 2

Без ХВС: ул. Братьев Коростелевых, 2, 4, 6, 8, 10

Московское шоссе, 27а

Без ХВС: ул. Авроры, 207, 207а, 209к1, 209, 211а; Московское шоссе, 21, 23, 25а, 27а, 27е, 27д

ул. Свободы, 2

предположительно без отключения потребителей

ул. Южный проезд, 110

Без ХВС: Южный пр., 104-120; 458-490

По этим и близлежащим адресам возможны отключения холодной воды. В течение дня адреса могут меняться.

Если адреса нет в списке, сначала нужно обращаться в УК - это могут быть внутренние работы в подвале, у соседей.

Ведется работа на канализационной линии ул. Рыльская, 9.