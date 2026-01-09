Я нашел ошибку
Главные новости:
На выставке представлены уникальные рукописные документы.
В Самаре состоится открытие выставки «Славные имена Самарской губернии в архивных документах»
Ксении Шаровой вручено благодарственное письмо от имени начальника МУ МВД России «Сызранское» и председателя Общественного совета при территориальном органе внутренних дел.
В Сызрани социальный работник не дала двум своим подопечным поддаться на уловки мошенников
Гости поздравили ребят с праздниками, пожелав крепкого здоровья, счастья, исполнения заветных желаний, и вручили в подарок телевизор.
«Полицейский Дед Мороз»: в Новокуйбышевске полицейские навестили воспитанников школы–интерната
Детям зимой нужно обязательно есть цитрусовые, морковь и орехи.
Врач назвала пять лучших продуктов для здоровья детей зимой
Всего у Фонда «Сколково» действуют 26 региональных операторов в разных субъектах РФ.
«Жигулевская долина» - в ТОП-3 региональных операторов «Сколково»
Почему загрузка судов ограничена 70%?
В минтрансе СО рассказали почему на переправе в Рождествено работает только три судна
В течение двух игровых дней соревновались 36 команд из 27 регионов страны.
Сборная врачей Самарской области приняла участие в Чемпионате России по мини-футболу
В 2026 году вопрос «покупать или снимать» превращается в вопрос о доступности дешевых денег, считают эксперты.
По расчетам аналитиков, аренда квартиры будет вдвое дешевле покупки новостройки в 2026 году
В Самаре состоится открытие выставки «Славные имена Самарской губернии в архивных документах»

117
На выставке представлены уникальные рукописные документы.

13 января 2026 года, в День Самарской Губернии, в 14.00 в выставочном зале Центрального государственного архива Самарской области (г. Самара, ул. Мичурина, 58, 3 этаж) состоится открытие выставки «Славные имена Самарской губернии в архивных документах» и презентация историко-документального альбома, подготовленного самарскими архивистами к 175-летию образования губернии.

За прошедшее время Самарский край получил развитие как крупный промышленный, сельскохозяйственный, научный, образовательный, медицинский и культурный центр. Все эти преобразования стали возможны благодаря усилиям его жителей. Менялись решаемые задачи, и каждое время рождало свои имена.

Губернский период – особый в истории развития Самарского края, время формирования её социальных и культурных институтов, профессиональных сообществ и традиций. В основе экспозиции – документы из фондов губернского правления, канцелярии губернатора, городской думы, городской управы, университета и архивного бюро, а также личных фондов самарских краеведов Н.П. Аннаева, К.Ф. Головкина, А.Г. Елшина, П.А. Преображенского и архитекторов Щербачевых.

На выставке представлены уникальные рукописные документы – проект устройства в Самаре публичного музея, разработанный П.В. Алабиным, прошение Альфреда фон Вакано в Самарскую городскую управу об устройстве в Самаре пивоваренного завода, альбом краеведческой картотеки К.П. Головкина, дневники А.Г. Елшина, тетрадь записей по географии и истории Самарского края П. А. Преображенского и другие.

Приглашаются все желающие. Вход бесплатный. Предварительная запись по телефону 8(846)200-98-86. В программе мероприятия предусмотрена экскурсия по выставке. Вход в здание архива осуществляется по документам, удостоверяющим личность.

Время работы выставки: 13 января – 28 февраля 2026 года.

12+

Самара

