На пересечении улиц Ново-Садовой и Соколова в Самаре оптимизируют движение

С 15 января 2026 года левый поворот на ул Соколова с ул Ново-Садовая запрещен. Движение только прямо.



Для проезда к ул. Соколова водителям будет предложено использовать следующие объездные пути:



- Повернуть налево с ул. Ново-Садовой на Северо-Восточную Магистраль, после чего повернуть направо за АЗС.

- Заранее выбрать альтернативный маршрут по Северо-Восточной Магистрали и, не доезжая до ул. Ново-Садовой, повернуть налево за АЗС.



Просим водителей заранее ознакомиться с новой схемой движения и планировать маршруты с учетом предстоящих изменений.



Соблюдайте правила дорожного движения и будьте внимательны на дороге!

Фото: ГУ МВД СО