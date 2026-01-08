В Новокуйбышевске подполковник полиции  встретился с курсантами военно-спортивной школы 

В рамках профориентационной работы заместитель начальника Отдела МВД России по г. Новокуйбышевску – начальник отдела по работе с личным составом подполковник полиции Георгий Мадышев встретился с курсантами Детско-юношеской военно-спортивной школы "Отчизна" и юнармейского отряда.

Подполковник полиции беседовал с ребятами о важности выбора будущей профессии, рассказал о службе в органах внутренних дел и преимуществах службы, объяснил, какие требования предъявляются к кандидатам и какими качествами должен обладать будущий сотрудник полиции. Ребята узнали о том, что при отборе кандидатов на службу в МВД особое внимание уделяется их образованности, моральным качествам, состоянию здоровья и физической подготовке.

Полицейский объяснил ребятам порядок поступления в юридические вузы системы МВД России и рассказал об особенностях учебного процесса. Георгий Владимирович отметил, что на курсантов вуза распространяются все социальные гарантии, предусмотренные для сотрудников полиции: бесплатное получение высшего образования, денежное и полное вещевое довольствие курсанта, проживание в общежитии, оплачиваемый отпуск по окончании каждого курса с бесплатным проездом к месту жительства.

У некоторых ребят появились интерес и желание, связать свою жизнь с правоохранительными органами.

В завершение мероприятия полицейский ответил на вопросы ребят и предоставил тематические листовки об обучении в вузах системы МВД России и трудоустройстве в органы внутренних дел, а также пожелал юным новокуйбышевцам успехов в учебе и старания в делах, быть законопослушными и достойными гражданами своей страны, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО