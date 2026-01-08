Я нашел ошибку
В Усадьбе Деда Мороза 9 января, ребят поздравит морозный гость из Беларуси, 10 января – якутский хранитель холода, а 11 января – татарский зимний волшебник.
На площади Куйбышева зимние волшебники из Беларуси, Якутии и Татарстана поздравят юных самарцев
При видимости 500 м и менее. Водителям и пешеходам советуют быть осторожней.
Ночью и утром 9 января в губернии ожидается туман
Подполковник полиции беседовал с ребятами о важности выбора будущей профессии, рассказал о службе в органах внутренних дел и преимуществах службы, объяснил, какие требования предъявляются к кандидатам и какими качествами должен обладать будущий сотрудник
В Новокуйбышевске подполковник полиции  встретился с курсантами военно-спортивной школы 
Tesla, главный конкурент BYD, на втором.
Китайская BYD заняла первое место в мире по продажам электромобилей в 2025 году
В 2025 году в Самарской области завершено 26 крупных инвестиционных проектов.
Флагманы инвестиционного роста: ключевые площадки Самарской области показали результат
Свое мастерство вновь покажут команды по синхронному фигурному катанию на коньках «Гэлакси» и «Волга Айс», воспитанники спортивной школы олимпийского резерва № 1 и 10.
Сегодня самарские фигуристы выступят на площади Куйбышева
Существенным стимулом среди врачей при выборе нашего региона для переезда стало обеспечение жильем.
Для привлечения в медучреждения региона новых специалистов разработаны беспрецедентные, меры поддержки
Ее прочитает историк, заместитель директора музея по развитию Анастасия Чекмасова.
Музей Эльдара Рязанова: лекция «Электро-театръ: появление кинематографа в Самаре» 
Сегодня самарские фигуристы выступят на площади Куйбышева

218
Свое мастерство вновь покажут команды по синхронному фигурному катанию на коньках «Гэлакси» и «Волга Айс», воспитанники спортивной школы олимпийского резерва № 1 и 10.

Сегодня, 8 января, во Всероссийский день фигурного катания на коньках, на площади Куйбышева жителей и гостей города ждет ледовая программа от самарских спортсменов-фигуристов.

Свое мастерство вновь покажут команды по синхронному фигурному катанию на коньках «Гэлакси» и «Волга Айс», воспитанники спортивной школы олимпийского резерва № 1 и 10. С наступившим 2026 годом всех гостей поздравят главный зимний волшебник Дед Мороз и Зимушка-Зима.

Главный партнер проекта – Самарская областная общественная организация «Федерация фигурного катания на коньках».

Новогоднее культурно-спортивное представление начнется в 19:00 на большом ледовом катке со стороны улицы Вилоновской.

 

Фото:  пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара

