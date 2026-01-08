Сегодня самарские фигуристы выступят на площади Куйбышева

Сегодня, 8 января, во Всероссийский день фигурного катания на коньках, на площади Куйбышева жителей и гостей города ждет ледовая программа от самарских спортсменов-фигуристов.



Свое мастерство вновь покажут команды по синхронному фигурному катанию на коньках «Гэлакси» и «Волга Айс», воспитанники спортивной школы олимпийского резерва № 1 и 10. С наступившим 2026 годом всех гостей поздравят главный зимний волшебник Дед Мороз и Зимушка-Зима.



Главный партнер проекта – Самарская областная общественная организация «Федерация фигурного катания на коньках».



Новогоднее культурно-спортивное представление начнется в 19:00 на большом ледовом катке со стороны улицы Вилоновской.

Фото: пресс-служба администрации Самары