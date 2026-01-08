Музей-галерея «Заварка»: Екатерина Гурова прочитает лекцию, посвященную Дню Самарской губернии

13 января в 16.00 кандидат исторических наук, заместитель директора Музея Эльдара Рязанова по научной работе, заведующая Музеем-галереей «Заварка» Екатерина Гурова прочитает лекцию (6+), посвященную Дню Самарской губернии.

13 января 1851 года Самара стала центром вновь образовавшейся губернии. Присвоение этого статуса позволило расширить территории города и начать активное развитие различных отраслей. Деловая жизнь на рубеже XIX–XX веков была сосредоточена на улице Дворянской (сейчас – Куйбышева). Современники называли ее «самой шикарной частью города».

На лекции посетители узнают о повседневной жизни самарцев конца XIX – начала XX века.

Лекция приурочена к празднованию 175-летия Самарской губернии.

Вход на мероприятие свободный (бесплатно), требуется предварительная запись в социальных сетях «Заварки».

Музей-галерея «Заварка» (ул. Самарская, 207)

Фото предоставлено пресс-службой Музея Эльдара Рязанова