Музей Эльдара Рязанова: лекция «Электро-театръ: появление кинематографа в Самаре» 

13 января в 17.00 пройдет лекция «Электро-театръ: появление кинематографа в Самаре» (12+). Ее прочитает историк, заместитель директора музея по развитию Анастасия Чекмасова.

С появлением кинематографа стала стремительно развиваться новая индустрия: появлялись компании по производству кинофильмов и журналы про кино, открывались фирмы по производству киноленты и оборудования, и, конечно, кинотеатры. Сегодня эту отрасль воспринимают, как привычное явление, но в конце XIX – начале ХХ века она еще не была так очевидна и распространена.

На лекции посетители узнают, где в дореволюционной Самаре впервые показали синематограф братьев Люмьер, как возник первый в России плавучий электро-театр на барже и в каких зданиях размещались самые роскошные электро-театры города. Гости также погрузятся в историю создания первых фильмов и особенности проката, правила организации кинотеатров и их репертуары.

Лекция приурочена к празднованию 175-летия Самарской губернии.

Вход на мероприятие свободный (бесплатно), предварительная запись не требуется.

Музей Эльдара Рязанова (ул. Фрунзе, 120)

Фото предоставлено пресс-службой Музея Эльдара Рязанова