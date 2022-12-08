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Сбербанк вновь стал лучшим работодателем по версии Forbes

8 декабря 2022 17:19
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По итогам оценки Сбер стали единственной компанией, которая получила более 70 баллов сразу в 3 номинациях.

Forbes опубликовал рейтинг лучших работодателей России, в котором Сбер единственный получил наивысшую награду – «платину» – сразу в трех номинациях: «Сотрудники и общество», «Экология» и «Корпоративное управление», об этом сообщает lenta.ru.

В этом году при оценке работодателей особое внимание эксперты уделяли наличию у участников рейтинга корпоративных программ, направленных на повышение благополучия сотрудников, выходящих за рамки привычного социального пакета. А также внимательно изучали подходы компаний в кризисных условиях, а именно удалось ли сохранить штат, увеличить заработную платы и т.д.

По итогам оценки Сбер стали единственной компанией, которая получила более 70 баллов сразу в 3 номинациях. Также эксперты отметили, что в 2021 году банк направил на благотворительные проекты 7,25 миллиарда рублей. Кроме того, компания сотрудничает с благотворительными фондами, число которых превышает 170, а также развивает инициативы собственного благотворительного банка «Вклад в будущее», и платформы «СберВместе», где можно сделать пожертвования в адрес благотворительных фондов и  узнать о социальных, экологических и корпоративных инициативах Сбера. 

Всего в этом году в рейтинге участвовало 118 компаний из России, а статус «платина» получили только 17. Оценивали участников специалисты из рейтинговых агентств, экологи, специалисты по ESG и устойчивому развитию.

Напомним, что Сбер второй год подряд получает платиновый статус в рейтинге работодателей Forbes.

Теги: СберБанк

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