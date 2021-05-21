«Сбербанк страхование» застрахует ответственность мастеров сервиса СберУслуги

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СК «Сбербанк страхование» и платформа по безопасному заказу услуг специалистов СберУслуги запустили совместный проект — страхование профессиональной ответственности мастеров.

Страховка защитит интересы заказчика, если исполнитель непреднамеренно причинит ущерб его имуществу или здоровью в случае некачественного выполнения работ, а также компенсирует расходы исполнителя на юридическую помощь, если у заказчика возникнут претензии.

Страховку сроком на один год мастер может оформить в приложении СберУслуги. При страховом случае «Сбербанк страхование» возместит пострадавшему клиенту ущерб в размере до 200 тыс. рублей.

Заказывая услуги у застрахованных специалистов, клиент получает гарантию качества на работы на срок до трёх месяцев. Это значит, что, если отремонтированный телефон или кран за это время выйдут из строя, страховая компания возместит ущерб.

Олег Голубцов, CEO classified-индустрии экосистемы Сбера:

"Для нас в СберУслугах важно, чтобы заказ услуг был безопасным и простым. Мы хотим, чтобы отношения между заказчиком и исполнителем были ещё более доверительными и понятными, чтобы спорные случаи, если они возникнут, можно было легко разрешить. Запуск страхования профессиональной ответственности исполнителей — стратегический шаг в развитии сервисной составляющей. Это поможет нам сделать опыт наших пользователей бесшовным и гарантировать высокое качество услуг".

Антон Собе-Панек, лидер экосистемы блока «Управление благосостоянием» Сбербанка:

"Мы активно развиваем синергии между дочерними предприятиями экосистемы Сбера. Совместный проект «Сбербанк страхования» и СберУслуг по страхованию ответственности исполнителей позволяет мастерам по ремонту техники, помощникам по хозяйству, стилистам и прочим специалистам как привлечь дополнительные заказы от уверенных в безопасном сервисе клиентов, так и минимизировать расходы в случае непреднамеренного нанесения ущерба клиенту".

Сообщить о страховом случае можно по телефону или электронной почте «Сбербанк страхования», а также через мобильное приложение СберОсмотр.