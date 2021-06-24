Сбербанк: средний размер кредита малого бизнеса в Поволжье составил порядка 2,4 млн рублей

Я нашел ошибку
Главные новости:
​​​​​​​Сегодня там работал передвижной фельдшерско-акушерский пункт Волжского района.
Жители Кошелев-парка прошли вакцинацию от коронавируса в мобильном пункте
Театр "Счастливый случай" подготовил к Всероссийскому фестивалю поэтический спектакль
Театр "Счастливый случай" подготовил к Всероссийскому фестивалю поэтический спектакль
С 1 августа эта мера ужесточается и заселиться смогут только люди с сертификатом о вакцинации.
Отели и гостиницы Краснодарского края будут принимать только привитых от коронавируса гостей
При пошиве одежды были учтены все детали.
Фестиваль «На сопках Маньчжурии»: музыканты Самарского духового оркестра примеряют новые костюмы
В повестке заседания – совершенствование нормативного правового регулирования в сфере реализации Стратегии государственной национальной политики, развитие внутреннего туризма.
Игорь Комаров принял участие в заседании Ассоциации законодательных органов государственной власти субъектов РФ ПФО
На заседании комиссии были заслушаны представители 5 организаций Самарской области, имеющих задолженность по заработной плате перед работниками.
Александр Фетисов провел заседание комиссии по принятию мер по погашению задолженности по зарплате в регионе
Секретарь Совета безопасности РФ провел в Самаре совещание по вопросам экологической безопасности, а также ознакомился с работой РКЦ «Прогресс» и «ОДК-Кузнецов».
Дмитрий Азаров и Владимир Гутенев обсудили итоги визита в регион Николая Патрушева
Защита советника главы Роскосмоса расценивает это предложение как акт давления на Ивана Сафронова.
Адвокат заявил, что следователь предлагал обвиняемому в госизмене Сафронову сотрудничать в обмен на звонок матери
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +30 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.33
-0.34
EUR 86.33
-0.38
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
«Музей «Детская картинная галерея» приглашаем посетить открытие выставки «Эксклюзивная кукла особняка Клодта. Сезон 2021»
В областной юношеской библиотеке прошло торжественное открытие основного этапа  Акции «Полк@ Победы»
Десятки молодых людей собрались, чтобы коллективно исполнить песню «Аист на крыше»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Электронные технологии

Сбербанк: средний размер кредита малого бизнеса в Поволжье составил порядка 2,4 млн рублей

24 июня 2021 14:17
159
Открыть кредит можно онлайн и в отделении Сбербанка, обслуживающем корпоративных клиентов.

В первом квартале 2021 года средний размер кредита, который брали представители малого бизнеса в Поволжском банке Сбербанка на развитие своего дела вырос на 22% относительного аналогичного периода прошлого года и составил 2,44 млн. рублей.

Открыть кредит можно онлайн и в отделении Сбербанка, обслуживающем корпоративных клиентов. Также сейчас действует программа кредитования с господдержкой для отраслей, наиболее пострадавших от эпидемии коронавирусной инфекции.

Ярослав Костарев, заместитель Председателя Поволжского банка Сбербанка:

"Сбербанк как один из крупнейших банков России активно поддерживает малый и средний бизнес. Мы уверены, что именно этот сегмент экономики влияет на развития страны и увеличение благосостояния жителей. Запрос на данный вид поддержи продолжает пользоваться спросом у предпринимателей и позволяет успешно развивать свой бизнес".  

Напомним, что в рамках XXIV Петербургского международного экономического форума Сбер также представил обновлённый онлайн-кредит для бизнеса. Теперь клиенты могут подать заявку на кредит в интернет-банке СберБизнес из любой точки мира и получить деньги на счёт в любое время суток не только в веб-версии интернет-банка, но и в мобильном приложении, которое клиенты Сбера активно используют для управления бизнесом. Онлайн выдача кредита доступна для индивидуальных предпринимателей при наличии предодобренных предложений на ряд кредитных продуктов Сбера. 

Для одобрения заявки клиенту банка понадобится только приложить к заявке в СберБизнес фото паспорта, указать паспортные данные и адрес. Физическое предоставление в банк документов, а также заполнение данных по бизнесу не требуется. Для подписания кредита не нужно посещать офис банка, достаточно подписать документы в личном кабинете СберБизнес. Рассмотрение заявки и предоставление кредита — от трёх минут.

 

Фото:   ru.freepik.com

 

Теги: бизнес кредит СберБанк

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Улицу в жилом районе «Волгарь» назвали в честь профессора Самарского государственного университета Софьи Залмановны Агранович.
24 июня 2021, 15:20
В Самаре по инициативе Сбера при поддержке ГК «Амонд» переименовали улицу в честь филолога Софьи Агранович
Улицу в жилом районе «Волгарь» назвали в честь профессора Самарского государственного университета Софьи Залмановны Агранович. Финансы и Банки
152
Объём выдачи ипотеки с господдержкой для семей с детьми в январе-мае 2021 года составил 47,7 млрд рублей — 13,3 тысячи кредитов.
23 июня 2021, 16:39
СберБанк зафиксировал рост кредитования по программе «Семейная ипотека» в 2,3 раза
Объём выдачи ипотеки с господдержкой для семей с детьми в январе-мае 2021 года составил 47,7 млрд рублей — 13,3 тысячи кредитов.   Финансы и Банки
329
Покупки с выгодой для всех: перезапущена программа СберРядом в поддержку малого бизнеса совместно с Mastercard
18 июня 2021, 12:48
Покупки с выгодой для всех: перезапущена программа СберРядом в поддержку малого бизнеса совместно с Mastercard
Программа СберРядом мотивирует покупателей приобретать товары и услуги у локальных предпринимателей. Финансы и Банки
516
В центре внимания
Системная работа губернатора по привлечению инвестиций позволяет открывать новые рабочие места.
24 июня 2021  14:07
В Особой экономической зоне «Тольятти» введено в эксплуатацию крупное производство автокомпонентов
162
Три врача из Самары стали победителями Всероссийского конкурса врачей
24 июня 2021  13:43
Три врача из Самары стали победителями Всероссийского конкурса врачей
175
В Самарской области снова обещают грозу и шквальный ветер
24 июня 2021  12:58
В Самарской области снова обещают грозу и шквальный ветер
191
Скачок заболеваемости коронавирусом: за сутки в Самарской области 129 новых случаев
24 июня 2021  12:29
Скачок заболеваемости коронавирусом: за сутки в Самарской области 129 новых случаев
281
В 45 оздоровительных лагерях Самарского региона организован отдых 8 336 детей
23 июня 2021  11:43
В 45 оздоровительных лагерях Самарского региона организован отдых 8 336 детей
264
Весь список