Сбербанк: средний размер кредита малого бизнеса в Поволжье составил порядка 2,4 млн рублей

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В первом квартале 2021 года средний размер кредита, который брали представители малого бизнеса в Поволжском банке Сбербанка на развитие своего дела вырос на 22% относительного аналогичного периода прошлого года и составил 2,44 млн. рублей.

Открыть кредит можно онлайн и в отделении Сбербанка, обслуживающем корпоративных клиентов. Также сейчас действует программа кредитования с господдержкой для отраслей, наиболее пострадавших от эпидемии коронавирусной инфекции.

Ярослав Костарев, заместитель Председателя Поволжского банка Сбербанка:

"Сбербанк как один из крупнейших банков России активно поддерживает малый и средний бизнес. Мы уверены, что именно этот сегмент экономики влияет на развития страны и увеличение благосостояния жителей. Запрос на данный вид поддержи продолжает пользоваться спросом у предпринимателей и позволяет успешно развивать свой бизнес".

Напомним, что в рамках XXIV Петербургского международного экономического форума Сбер также представил обновлённый онлайн-кредит для бизнеса. Теперь клиенты могут подать заявку на кредит в интернет-банке СберБизнес из любой точки мира и получить деньги на счёт в любое время суток не только в веб-версии интернет-банка, но и в мобильном приложении, которое клиенты Сбера активно используют для управления бизнесом. Онлайн выдача кредита доступна для индивидуальных предпринимателей при наличии предодобренных предложений на ряд кредитных продуктов Сбера.

Для одобрения заявки клиенту банка понадобится только приложить к заявке в СберБизнес фото паспорта, указать паспортные данные и адрес. Физическое предоставление в банк документов, а также заполнение данных по бизнесу не требуется. Для подписания кредита не нужно посещать офис банка, достаточно подписать документы в личном кабинете СберБизнес. Рассмотрение заявки и предоставление кредита — от трёх минут.

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