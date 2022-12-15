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Сбербанк реализовал для предпринимателей возможность перевода на карты физических лиц из интернет-банка СберБизнес
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Сбербанк реализовал для предпринимателей возможность перевода на карты физических лиц из интернет-банка СберБизнес

15 декабря 2022 15:39
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Всё, что требуется от клиента, — заполнить сумму перевода.

Сбербанк предоставил индивидуальным предпринимателям возможность в один клик переводить деньги себе на личную карту физического лица Сбера из интернет-банка СберБизнес. Все необходимые данные — реквизиты получателя, реквизиты отправителя — подтягиваются автоматически. Всё, что требуется от клиента, — заполнить сумму перевода.

Эта опция была одной из самых востребованных среди пользователей. Около 15% всех обращений в службу поддержки от клиентов касались возможности перевода на карту физлица. Подавляющее число представителей ИП обслуживались в Сбере и как юридическое, и как физическое лицо. Если раньше пользователям приходилось выводить деньги себе как контрагенту через расчётный счёт карты, что занимало несколько минут, то теперь весь этот путь клиент проходит за пару секунд. Также это решение позволяет свести практически к нулю ошибки при формировании платёжного поручения при переводе денег на личный счёт.

Анна Лоевская, директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка:

"Запросы клиентов и их клиентский опыт — лучший показатель того, что сегодня действительно требуется бизнесу. Для индивидуальных предпринимателей вопрос вывода денег на карту физлица стоял достаточно остро. Приходилось прибегать к временным решениям, которые не отвечали стандартам скорости и качества обслуживания корпоративных клиентов Сбербанка. Мы рады сообщить о том, что теперь перевести деньги себе на карту из интернет-банка СберБизнес стало так же просто, как перевести деньги из СберБанк Онлайн".

Опция перевода себе на карту будет подключаться постепенно по территориальным банкам Сбербанка. Сейчас это решение реализуется в рамках пилота по лояльным к банку индивидуальным предпринимателям. Полностью растиражировано оно будет в 2023 году.

 

Фото:   ru.freepik.com

Теги: СберБанк

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