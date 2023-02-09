Сбербанк рассказал о финансовых результатах января 2023 года

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По данным пресс-службы, с начала года Сбербанк увеличил количество своих клиентов: физических лиц до 106,9 млн (+0,2 млн с начала года), количество пользователей подписки СберПрайм – 5,9 млн (+ 0,2 млн), а количество корпоративных клиентов достигло 3 млн, что на 0,3% больше, чем в начале года.

Розничный кредитный портфель составил 12.2 трлн руб., показав рост на 1% за январь в основном за счет ипотечного кредитования, кредитных карт, остатки по которым прибавили более 3% за месяц. В сообщении отмечается, что выдачи кредитов по сравнению с январем прошлого года увеличились и составили 415 млрд руб., из которых более 170 млрд руб. – ипотечные кредиты (+5.2% по сравнению с январем прошлого года).

При этом корпоративный кредитный портфель снизился на 0.9% и составил 18.6 трлн руб. В банке такую динамику объяснили погашением кредитов несколькими крупными заемщиками. В январе корпоративным клиентам было выдано порядка 800 млрд руб. Однако, качество кредитного портфеля остается стабильным. Доля просроченной задолженности составила 2.2% на конец января.

Также пресс-служба Сбера отмечает, что несмотря на сильный финансовый результат в январе прошлого года, банк обеспечил прирост чистой прибыли на 10% г/г, заработав более 110 млрд руб. в январе 2023 года.

Председатель Правления Сбербанка Герман Греф подчеркнул, что позитивные тренды, которые были в конце прошлого года, сохранились и в начале 2023 года. «В январе мы увидели продолжение позитивных трендов, которые наблюдались в конце прошлого года, несмотря на сезонное снижение деловой активности, – отмечает Греф. – Уверенный рост основных доходных статей, стабильное качество кредитного портфеля и сдержанный рост расходов позволили банку нарастить прибыль на 10% по отношению к январю 2022 года и получить более 110 млрд рублей».

Отчет сделан по внутренней методике ПАО Сбербанк и ознакомиться с ним можно по ссылке.