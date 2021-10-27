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СберБанк опубликовал график работы своих отделений в период нерабочих дней

27 октября 2021 13:33
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СберБанк опубликовал график работы своих отделений в период нерабочих дней

В период нерабочих дней в октябре и ноябре 2021 года, отделения банка продолжат работать в обычном режиме. Клиенты смогут получить все необходимые услуги.

Со списком офисов и графиком их работы можно ознакомиться на сайте www.sberbank.ru в разделе «Отделения и банкоматы».

Также режим работы индивидуален для каждого офиса и указан в том числе в самом отделении СберБанка и в разделе «На карте» мобильного приложения Сбербанк Онлайн.

Банкоматы и информационно-платёжные терминалы также работают в обычном режиме.

Списания платежей по кредитам физических лиц с 30 октября по 7 ноября 2021 года будут выполняться в соответствии с подписанным клиентом кредитным договором и не будут переноситься на более поздние даты.

Платежи для корпоративных клиентов в нерабочие дни, объявленные правительством, банк будет проводить в обычном режиме — то есть по графику выходных дней (30-31 октября и 4-7 ноября) и будних дней (в остальные даты).

Пролонгация вкладов, которые заканчиваются 31 октября, будет перенесена на 1 ноября (как обычно по воскресеньям). С 1 по 3 ноября включительно пролонгация вкладов будет осуществляться в штатном режиме. Пролонгация вкладов, заканчивающихся 4-7 ноября, будет перенесена на 8 ноября.

Если клиенты решат воспользоваться деньгами после окончания вклада, то смогут сделать это без ограничений в любой день в СберБанк Онлайн или в отделении банка в соответствии с графиком работы.

Зачисление заработной платы и пенсии на счета физических лиц будет осуществляться по следующей схеме:

28, 29 октября и с 1 по 3 ноября:

  • зачисление денежных средств по всем договорам будет осуществляться в штатном режиме.

30, 31 октября и с 4 по 7 ноября:

  • будет осуществляться выплата по договорам, по которым предусмотрена возможность и есть согласие юридического лица на проведение операций в выходные и праздничные дни.

В период празднования Дня народного единства:

  • 4 ноября будут работать только дежурные офисы;
  • 5 ноября – рабочий день по режиму субботы.

Для корпоративных клиентов:

  • 30–31 октября, 4–7 ноября:
  • Рублёвые платежи, в том числе физическим лицам, доступны в интернет-банке СберБизнес для клиентов с расширенным режимом счёта. Подключить расширенный режим можно бесплатно в личном кабинете интернет-банка.

Подробная информация по платежам для корпоративных клиентов доступна по ссылке.

Обслуживание корпоративных клиентов 30 и 31 октября, а также с 4 ноября по 7 ноября в отделениях банка будет приостановлено.

График работы офисов банка можно также уточнить в СберБанк Онлайн и по бесплатным телефонам круглосуточной службы поддержки:

Для розничных клиентов:

  • 900 (для звонков с мобильных телефонов; доступно на территории России для абонентов МТС, «Билайн», «МегаФон», Tele2, Yota, «Мотив»);
  • 8 (495) 500-55-50 (для звонков из Москвы);
  • 8 (800) 555-55-50 (для звонков из других городов РФ).

Для корпоративных клиентов:

  • 0321 (для звонков с мобильных телефонов; доступно на территории России для абонентов МТС, «Билайн», «МегаФон», Tele2, Yota, «Мотив»);
  • 8 (800) 5555-777 (для звонков из городов РФ).

Также можно получить консультацию онлайн в клиентском чате.

Банк рекомендует клиентам отдавать предпочтение дистанционным сервисам, минимизировать расчёты наличными и пользоваться услугами офисов и банкоматов только в случае крайней необходимости.

Теги: СберБанк

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