Сбербанк и «Сергиевские минеральные воды» заключили cоглашение о сотрудничестве

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Самарское отделение Сбербанка и медицинский реабилитационный центр «Сергиевские минеральные воды» заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие партнерских отношений и реализацию совместных инициатив и проектов. Документ подписали управляющий Самарским отделением Сбербанка Сергей Тютин и исполнительный директор ФГБУЗ МРЦ «Сергиевские минеральные воды» ФМБА России Александр Абанин.

Санаторий был основан в 1833 году и сегодня является одной из старейших здравниц России. За 190-летнюю историю существования специалисты учреждения научились побеждать множество хронических заболеваний, а сам объект стал настоящим достоянием Самарской губернии.

В рамках достигнутых договорённостей Сбер и ФГБУЗ МРЦ «Сергиевские минеральные воды» ФМБА России обсудят несколько вариантов модернизации учреждения и реализуют проект по созданию нового объекта на территории здравницы – здания санаторно-курортного СПА-комплекса, состоящего из шестиэтажного жилого здания на 125 номеров общей площадью 12 000 м2 и здания бассейна с зонами сауны, хамама, спортивных залов и дополнительными помещениями.

Сергей Тютин, управляющий Самарским отделением Сбербанка:

«Подписанное соглашение о сотрудничестве между Сбером и «Сергиевскими минеральными водами» открывает новые возможности для развития санаторно-курортной системы в Самарской области. Совместный проект не только позволит улучшить инфраструктуру регионального объекта здравоохранения, но и увеличит туристический поток. Мы уверены, что многолетняя история существования санатория, уникальные лечебные природные факторы, квалицированные специалисты и инвестиции Сбера в совокупности дадут хорошие плоды».

Александр Абанин, исполнительный директор санатория ФГБУЗ МРЦ «Сергиевские минеральные воды» ФМБА России:

«Сегодня партнёрские отношения между крупнейшим Российским банком – Сбербанком – и одной из старейших здравниц нашей страны – Сергиевские минеральные воды – вышли на новый уровень. Сама возможность участия Федерального государственного учреждения в крупном коммерческом инвестиционном проекте совместно со Сбером – это большая победа для руководства здравницы. Успешная реализация данного проекта откроет новые возможности в развитии курорта с привлечением трудовых и инвестиционных ресурсов в Самарскую область».