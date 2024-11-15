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Вячеслав Федорищев поздравил сотрудников Сбера со 183-летием организации

15 ноября 2024 19:58
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15 ноября в Самаре состоялось торжественное мероприятие, посвященное 183-летию организации Сбербанка.

15 ноября в Самаре состоялось торжественное мероприятие, посвященное 183-летию организации Сбербанка. Сотрудников финансовой компании поздравил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

12 ноября 1841 года российский император Николаем I подписал указ об учреждении в России сберегательных касс. Это и считается началом истории банка. Сбербанк сегодня – это крупнейшая кредитно-финансовая организация России с большим спектром услуг.

Глава региона поздравил сотрудников банка и наградил особо отличившихся специалистов, которые внесли весомый вклад в развитие компании и добились лучших результатов. «Рад вас поздравить сегодня лично с очередной годовщиной, с очередной вехой развития Сбербанка, как важнейшей экосистемы цифрового и финансового развития страны. По своей работе знаю, как важно, чтобы каждый элемент управления шел в ногу со временем, отвечал самым важным вызовам, которые перед нами стоят. Самое главное, чтобы взгляд был устремлен в будущее, - отметил губернатор. - Команда Сбера является для региона опорным центром федерального развития, центром компетенций. В Сбере работают самые квалифицированные и подготовленные специалисты». Напомним, 3 октября Вячеслав Федорищев обсудил планы сотрудничества и возможность реализации проектов, направленных на развитие Самарской области, с председателем Поволжского банка Сбербанка Наталией Цайтлер. По словам главы региона, совместная работа правительства и кредитной организации возможна в различных сферах: туризм, образование, медицина, транспорт, благоустройство и иных.

Поздравляя сотрудников компании с праздником, губернатор рассказал, что в ближайшее время в правительстве области будет сформирована компактная рабочая группа, которая займется вопросами развития региональной и муниципальной службы в долгосрочной перспективе. «Мы понимаем, что инструменты цифрового развития внедряются так быстро, что мы должны будем совершенно по-другому отвечать перед нашими жителями за то, что мы делаем, по-другому реагировать, думать. Все процессы, которые сейчас происходят в правительстве, мы пропустим через сито адекватности, сито дня сегодняшнего и завтрашнего. А вы о нем много знаете, поэтому мы договорились о том, что Сбер будет здесь являться двигателем процесса. Будем приглашать к сотрудничеству специалистов из крупнейших центров компетенций страны», - поделился планами глава региона.

Сбер является одним из таких центров компетенций и участником федерального проекта «Искусственный интеллект», способствуя цифровой трансформации регионов страны. По словам губернатора, ведущие специалисты Сбера в перспективе могут помочь усилить кибербезопасность Самарской области, а также повысить финансовую грамотность жителей региона. Губернатор также сообщил, что в правительстве Самарской области открыта вакансия министра по цифровому развитию. Он пригласил сотрудников Сбера принять участие в конкурсе на это место.

Председатель Поволжского банка Сбербанка Наталия Цайтлер, отметила, насколько важно сотрудничество с Самарской областью.

«Самое ценное сегодня — это наше взаимодействие и общее желание развивать Самарскую область. У нас есть весь необходимый потенциал для этого, и Сбер всегда будет рядом в этом процессе», - сказала она.

 

Фото:   пресс-служба Правительства Самарской области

Теги: Самара СберБанк

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