Сбербанк и Поволжский государственный университет сервиса будут сотрудничать

117

Соответствующий документ подписали заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка Светлана Арнаутова и врио ректора ПВГУС Любовь Выборнова.

Соглашение предполагает проведение совместных исследований и разработку совместных образовательных и научно-исследовательских проектов. Также одна из целей соглашения – отбор и специализированная подготовка студентов ПВГУС для трудоустройства в Сбере. Кроме того, возможно создание специальных образовательных программ для действующих сотрудников финансовой организации. В свою очередь специалисты Сбера будут привлекаться в качестве преподавателей практики для студентов ПВГУС. Речь идет и о стажировке студентов и преподавателей университета в Сбере.



Светлана Арнаутова, заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка:

– Для нас партнерство с образовательными организациями всегда очень важно и интересно. Это возможность не только предоставить свои ресурсы для образовательных целей, поделиться накопленным опытом, но это еще и возможность общаться со студентами и профессорско-преподавательским составом и учиться у них. Я уверена, что наше партнёрство с Поволжским государственным университетом сервиса будет полезно и даст новые возможности для совместного роста.



Любовь Выборнова, врио ректора ПВГУС:

– Я очень рада, что университет выстраивает новые партнерские отношения с компаниями, которые открыты, готовы меняться, постоянно расширять спектр своей деятельности. Уверена, что с подписанием данного соглашения откроются новые возможности как для университета, так и для Сбербанка. Я рассчитываю, что в год 40-летия университета мы запланируем интересные значимые мероприятия, которые сможем сделать вместе с новым партнером.