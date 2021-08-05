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Сбербанк и «Газпром межрегионгаз Самара» упростили передачу показаний счетчиков

5 августа 2021 13:42
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Сбербанк и «Газпром межрегионгаз Самара» упростили передачу показаний счетчиков

Жителям Самарской области стала доступна передача показаний приборов учета газа (при наличии газового счетчика) через сервис СберБанк Онлайн без необходимости моментальной оплаты.

Для этого достаточно открыть веб-версию или мобильное приложение СберБанк Онлайн, зайти во вкладку «Платежи», открыть «Дом» и выбрать пункт «Газ», далее выбрать компанию поставщика услуг ООО «Газпром межрегионгаз Самара». В предложенном списке действий появится пункт «Передача показаний». Система проанализирует введенные данные на корректность и предупредит, если введено слишком большое значение.

Задача Сбербанка сокращать обилие рутинных операций у клиентов, создавать сервисы, которые позволяют решать задачи в пару кликов. Благодаря сотрудничеству с ООО «Газпром межрегионгаз Самара» мы предоставляем клиентам еще одну опцию для удобной передачи показаний через онлайн-банк, - Сергей Тютин, Управляющий Самарским отделением Сбербанка

Мы благодарим Сбербанк за совместную продуктивную работу. Создание дополнительного удобного для потребителей канала передачи показаний – очередное решение, которое улучшит клиентский сервис и наш, и банка. Это направление для нас сейчас самое приоритетное, - Виталий Коротких, Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Самара».

Фото: Pixabay.com

Теги: газ Газпром сбер СберБанк счетчики

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