Сбербанк и «Газпром межрегионгаз Самара» упростили передачу показаний счетчиков

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Жителям Самарской области стала доступна передача показаний приборов учета газа (при наличии газового счетчика) через сервис СберБанк Онлайн без необходимости моментальной оплаты.

Для этого достаточно открыть веб-версию или мобильное приложение СберБанк Онлайн, зайти во вкладку «Платежи», открыть «Дом» и выбрать пункт «Газ», далее выбрать компанию поставщика услуг ООО «Газпром межрегионгаз Самара». В предложенном списке действий появится пункт «Передача показаний». Система проанализирует введенные данные на корректность и предупредит, если введено слишком большое значение.

Задача Сбербанка сокращать обилие рутинных операций у клиентов, создавать сервисы, которые позволяют решать задачи в пару кликов. Благодаря сотрудничеству с ООО «Газпром межрегионгаз Самара» мы предоставляем клиентам еще одну опцию для удобной передачи показаний через онлайн-банк, - Сергей Тютин, Управляющий Самарским отделением Сбербанка

Мы благодарим Сбербанк за совместную продуктивную работу. Создание дополнительного удобного для потребителей канала передачи показаний – очередное решение, которое улучшит клиентский сервис и наш, и банка. Это направление для нас сейчас самое приоритетное, - Виталий Коротких, Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Самара».

Фото: Pixabay.com