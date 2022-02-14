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Сбербанк: 85% ипотечных сделок в Поволжье проходят через сервис электронной регистрации 

14 февраля 2022 15:06
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Электронная регистрация позволяет отправить документы на государственную регистрацию права собственности в электронном виде без посещения МФЦ и Росреестра.

В четвертом квартале 2021 года большая часть сделок по ипотеке в Поволжском банке Сбербанка проходила при использовании сервиса «Электронная регистрация» ДомКлик. Процент таких сделок составил 85% от общего количества. Всего в четвертом квартале 2021 года на территории Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей было заключено более 26 тысяч кредитных договоров на покупку жилой недвижимости. 

При этом сервис электронной регистрации ДомКлик становится все более популярным и среди жителей Поволжья, оформляющих сделки без ипотеки. Так, во втором полугодии 2021 года количество неипотечных сделок с использованием данного сервиса выросло более, чем на треть. 

Чтобы в Сбербанке воспользоваться сервисом при заключении сделки без использования кредитных средств банка необходимо записаться на сделку в удобные дату, время и место для проведения сделки через сайт или приложение ДомКлик. В рамках проведения сделки с использованием сервиса «Электронная регистрация» сотрудники Сбера подготовят договор купли-продажи и отправят документы в Росреестр.

Электронная регистрация позволяет отправить документы на государственную регистрацию права собственности в электронном виде без посещения МФЦ и Росреестра. Зарегистрированные документы участники сделки получают в личном кабинете ДомКлик и на электронную почту.

Светлана Арнаутова, заместитель председателя Поволжского банка ПАО Сбербанк:

«Благодаря сервису «Электронная регистрация» процесс подготовки и проведения сделки становится максимально удобным для нашего клиента. При этом покупатель и продавец могут находиться в разных городах, а сделку заключить дистанционно, потратив на это минимум своего времени. Для тех, кто приобретает недвижимость используя ипотечные программы Сбербанка, данный сервис дает возможность получения дополнительного дисконта на ставку». 

Напомним, что для клиентов, приобретающих недвижимость в ипотеку от Сбербанка, есть возможность снизить ставку по ипотечному кредиту на 0,3%, благодаря использованию сервиса «Электронная регистрация» до 1 февраля 2023 года. Ранее срок акции был ограничен 1 февраля 2022 года. Скидкой 0,3% при электронной регистрации можно воспользоваться для покупки квартиры в новостройке и на вторичном рынке, для этого попросите сотрудника банка добавить в вашу сделку сервис электронной регистрации или выберите соответствующий пункт при оформлении заявки на ипотеку онлайн. 

 

Теги: СберБанк

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