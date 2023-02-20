Сбер запустил образовательную программу по исламским финансам

Я нашел ошибку
Главные новости:
В городском и областном турнирах студенты завоевали все три призовых места.
Студенты СамГТУ выиграли соревнования по программированию
Прочность льда можно определить визуально: лёд прозрачный голубого, зеленого оттенка – прочный, а у льда белого цвета прочность в два раза меньше.
Самарцев предупреждают об опасности выхода и выезда на лед
Соберутся сильнейшие мотогонщики страны.
В Тольятти пройдет финал Кубка России по мотогонкам на льду
До конца февраля в муниципалитетах и в образовательных организациях проходит первый, массовый этап фестиваля.
В губернии стартовал зимний фестиваль ГТО
Стороны обсудили развитие региона и реализацию ряда ключевых проектов на его территории.
Дмитрий Азаров встретился с Председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко
О ходе цифровой трансформации в работе агропромышленного комплекса рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Николай Абашин.
Виктор Кудряшов провел совещание, на котором обсудили ход реализации нацпроектов в регионе
В результате ДТП водитель и четыре пассажира автобуса были госпитализированы
В Тольятти маршрутный автобус врезался бетонную опору моста
Потребности в том или ином наборе услуг связи постоянно меняются, и билайн поддерживает своих клиентов.
Клиенты билайна стали осознаннее подходить к потреблению услуг связи
Наверх
Самара  -9 °C, Тольятти  -10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.76
0
EUR 79.61
-0.37
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Игроки «Крыльев Советов» Писарский, Гарре и Рассказов встретятся с болельщиками
Военнослужащие из Тольятти стали серебряными призерами чемпионата ЦВО по армейскому рукопашному бою
Самарские производители представили свою продукцию на ярмарке «Свое родное»
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Сбер запустил образовательную программу по исламским финансам

20 февраля 2023 17:08
163
Программа включает в себя такие модули, как исламское коммерческое право, банковская деятельность и страхование, рынок капитала и инструменты, а также бухгалтерский учёт для исламских финансовых институтов.

В СберУниверситете стартовал очный модуль образовательной программы по исламским финансам, которая была разработана совместно с Центром партнёрского финансирования и специальных проектов Сбербанка.

Программа включает в себя такие модули, как исламское коммерческое право, банковская деятельность и страхование, рынок капитала и инструменты, а также бухгалтерский учёт для исламских финансовых институтов.

По итогам образовательной программы выпускники получат сертификаты международной образовательной организации в области исламского финансирования Global Islamic Financial Services, а также диплом о повышении квалификации.

Исламские финансы — это часть исламской экосистемы, включающей в себя совокупность экономических отношений, соответствующих нормам исламского права и возникающих в процессе формирования, распределения и использования денежных средств.

Слушателями первого потока стали более 50 руководителей — представители госкомпаний, среднего и крупного бизнеса, сфокусированные на развитии новой отрасли, а также дальнейшей интеграции исламского финансирования в российскую экономику.

Олег Ганеев, старший вице-президент Сбербанка: 

Мы наблюдаем ряд разнонаправленных тенденций. С одной стороны, существует нехватка специалистов, экспертов в области партнёрского финансирования, а с другой — есть высокий потенциал для этого в России. И мы уже сейчас видим большой спрос на нашу программу — при наборе вместо запланированных 30 человек на ней сегодня более 50 слушателей.

Возросший интерес к данному сектору со стороны государства и регионов говорят о том, что экспертиза и знания по исламскому финансированию будут востребованы на рынке. Все тенденции указывают на возрастающие возможности для бизнеса и населения, которое исповедует определённые этические нормы. Сбер имеет большую экспертизу в партнёрской экономике. У нас есть специализированное подразделение, 13 продуктов, которые закрывают основные потребности исламского финансирования. У нас накоплен огромный опыт, которым мы готовы делиться. 

На программе «Исламское финансирование» эксперты расскажут об основах и специфике исламского коммерческого права и банковской деятельности в сравнении с традиционными институтами, разберут возможности и ограничения работы в области исламского финансирования. Также участники курса смогут повысить уровень знаний в области исламского бухгалтерского учёта и корпоративного управления. 

Преподавательский состав программы сформирован из российских экспертов и практиков:

- муфтий Исмаил Десаи, CEO GIFS (Global Islamic Financial Services), эксперт исламских финансов;

- Бехнам Гурбан-заде, управляющий директор, начальник Центра партнёрского финансирования и специальных проектов Сбербанка;

- Мадина Калимуллина, управляющий партнёр «Алиф Консалт», к. э. н., сертифицированный шариатский советник и аудитор (CSAA);

- Андрей Журавлёв, член Российской ассоциации по исламскому финансированию, к. э. н., преподаватель МГУ.

Подробнее узнать о программе и подать заявку на обучение можно на сайте

Теги: СберБанк

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Программа действует в 46 регионах России, а её участниками стали дети из 83 детских домов.
17 февраля 2023, 14:12
Волонтёры Сбера поддержали проект «Финансовая грамотность для детских домов»
Программа действует в 46 регионах России, а её участниками стали дети из 83 детских домов. Финансы и Банки
647
На конференции Сбера в Самаре обсудили возможности развития партнёрства с Индией
17 февраля 2023, 13:08
На конференции Сбера в Самаре обсудили возможности развития партнёрства с Индией
Спикерами конференции выступили ТОП-менеджеры учреждений, занимающихся развитием внешнеэкономических отношений и эксперты Сбера. Финансы и Банки
585
Сбер усовершенствовал сервис «Автонакопление»
16 февраля 2023, 10:59
Сбер усовершенствовал сервис «Автонакопление»
Достаточно выбрать оптимальную механику — и останется только наблюдать, как растёт сумма на счёте. Финансы и Банки
620
В центре внимания
Стороны обсудили развитие региона и реализацию ряда ключевых проектов на его территории.
20 февраля 2023  19:04
Дмитрий Азаров встретился с Председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко
135
Глава региона подчеркнул, что по всем предложениям региона Министерством были даны конкретные поручения.
20 февраля 2023  17:36
Расчистка рек, берегоукрепление и ликвидация объектов накопленного вреда: Дмитрий Азаров встретился с Главой Минприроды РФ
146
Губернатор Дмитрий Азаров находится с рабочей командировкой в Москве.
20 февраля 2023  14:48
Третья очередь ОЭЗ «Тольятти» и создание кластера беспилотной авиации: Дмитрий Азаров провел встречу с главой Минэконома РФ Максимом Решетниковым
554
В Самаре стартуют обсуждения дизайн-проектов общественных территорий-претендентов на благоустройство в 2024 году
20 февраля 2023  10:38
В Самаре стартуют обсуждения дизайн-проектов общественных территорий-претендентов на благоустройство в 2024 году
559
В Самаре изменят движение 6 трамвайных маршрутов
19 февраля 2023  12:35
В Самаре изменят 6 трамвайных маршрутов
586
Весь список