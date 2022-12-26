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Сбер выпустил книгу экологических сказок для детей и взрослых

26 декабря 2022 14:15
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В преддверии Нового года Сбер подготовил подарок, выпустив книгу сказок «Увлекательные каникулы Маши и Яши».

В преддверии Нового года Сбер подготовил подарок, выпустив книгу сказок «Увлекательные каникулы Маши и Яши». Читателей ждёт сказочное и познавательное путешествие по экологическим мифам. Вместе с героями вы узнаете, почему важно биоразнообразие, зачем и как экономить электроэнергию, чем школьники могут помочь в борьбе с загрязнением рек, во что можно превращать обыкновенный мусор и что такое осознанное потребление. Книга доступна бесплатно в электронном и аудиоформатах на социальном сервисе «Сберегаем Вместе».

Проект экологических сказок создан командой Сбербанка из Самары, а иллюстрации к книге подготовлены ребятами-подопечными благотворительного фонда «Источник Веры». Данный фонд помогает семьям, которые воспитывают детей с особенностями здоровья, в том числе и с диагнозом ДЦП.  В аудиоверсии книги вы услышите голоса педагогов кафедры актерского искусства и сценической речи и студентов театрального факультета Самарского государственного института культуры.

Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка:

"Эта книга — о ценностях, которые важны для каждого: уважение к природе, забота о близких людях, желание учиться новому — всё это разделяет и Сбер. Об этих принципах важно знать с самого детства. В своей работе мы очень бережно относимся к экологии и всему живому, делимся практиками с другими компаниями и жителями регионов. Сказка об увлекательных каникулах Маши и Яши поможет освоить полезные привычки, научиться заботиться об окружающей среде и о других людях".

Вера Виноградова, президент фонда «Источник Веры»:

"Я многодетная мама, у меня трое детей, внуки. Также я президент благотворительного фонда, где подопечными являются более ста детей.

Мы искренне благодарны руководителям и кураторам этого замечательного проекта, в котором нам посчастливилось участвовать. Каждый ребенок и его мама прониклись и прожили несколько счастливых дней вместе с героями сказки.

Мы рады, что Сбербанк уделяет большое внимание защите природы и что вместе мы смогли создать такую чудесную книгу!"

Мы будем и дальше не только поддерживать наши природные ресурсы, но и защищать их, рассказывать, как это важно и полезно, как это необходимо, для всех обитателей планеты Земля.

Следуя своей ESG-стратегии, Сбер вовлекает не только своих сотрудников, но и всё население страны в практики ответственного потребления и заботы об окружающей среде, помогает людям и компаниям осваивать полезные привычки. А число ESG-клиентов Сбера уже достигло порядка 15 млн человек — это, прежде всего, ответственные потребители, которые готовы осознанно менять свои привычки, образ жизни и предпочтения, чтобы уменьшить негативное влияние на окружающую среду и позитивно влиять на общество.

Платформа «Сберегаем Вместе» обращена к тем, кому нужна помощь, и к тем, кто хочет помочь: на ней собраны актуальные продукты, рекомендации и инструменты для решения актуальных для каждого задач. Каждый раздел на сайте соответствует определённой социальной сфере жизнедеятельности человека, в том числе раздел «Забота о природе».

 

Фото:   пресс-служба Сбербанка

Теги: СберБанк

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