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Сбер выдал рекордное число кредитов на индивидуальное жилищное строительство

21 июля 2022 13:44
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Сбер выдал рекордное число кредитов на индивидуальное жилищное строительство

За первое полугодие 2022 года клиенты Сбера взяли ипотеки на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) больше, чем за весь прошлый год в целом, при этом спрос на такие кредиты продолжает расти. Аналитики сервиса Домклик отмечают двукратный рост такой ипотеки в количественном выражении и более чем трёхкратный рост в денежном за 6 месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Так, по данным Домклик, в первом полугодии 2022 года Сбер выдал 6,5 тыс. ипотечных кредитов на ИЖС на сумму 26,95 млрд рублей. За аналогичный период 2021 года банком было выдано 3,19 тыс. кредитов на ИЖС на сумму 8,11 млрд рублей, а за весь 2021 год ипотека на ИЖС в банке составила около 8 тыс. кредитов на сумму почти 24,3 млрд рублей.

Аналитики Домклик также отмечают и рост средней суммы ипотеки на ИЖС: 4,05 млн рублей за первое полугодие 2022 года против 2,54 млн рублей в аналогичном периоде прошлого года. Рост средней суммы кредита прежде всего связан с распространением на этот вид кредитования всех стимулирующих программ господдержки: с их применением в банке оформлено 88% ипотеки на ИЖС.

Николай Васёв, вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка:

«Рынок кредитования физических лиц демонстрирует уверенный рост. Сбер усиливает эту тенденцию на ипотечном поле, предлагая наряду со стимулирующими мерами государства гибкие и привлекательные собственные программы. Напомню, что Сбер предлагает несколько ипотечных кредитов на цели ИЖС — в рамках как базовых программ, так и программ с государственным субсидированием ставки. Льготный кредит на ИЖС можно получить в рамках "Семейной ипотеки", а по программам "Дальневосточная ипотека" и "Господдержка" взять ипотеку на ИЖС можно по сниженной ставке. Льготные ставки по госпрограммам определяют и ещё один тренд: клиенты берут бо́льшие суммы, чем изначально планировали, и строят более комфортное и просторное жильё. Мы продолжим наши усилия на этом направлении, понимая важность жилищной сферы и для граждан, и для развития экономики в целом».

В рамках данных программ можно одновременно приобрести землю и получить деньги на строительство дома на такой земле или взять кредит на ИЖС на имеющемся земельном участке. По базовой программе «Строительство жилого дома» кредит предоставляется частями по заявлению, что удобно для клиента, так как заёмщик платит проценты только за использованную сумму.

Недавно Сбер также запустил ипотеку для специалистов ИТ-сферы, в рамках которой можно взять кредит на ИЖС. По программам «Семейная ипотека», «Дальневосточная ипотека» и «ИТ-ипотека» построить дом можно только с привлечением подрядчика, а вот в рамках базовой программы «Строительство жилого дома» и «Господдержка» строительство можно вести как с привлечением подрядной организации, так и своими силами.

Фото: ru.freepik.com

 

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